Svidník realizuje rozsiahlu rekonštrukciu ciest a chodníkov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svidník 27. augusta (TASR) – Mesto Svidník v týchto dňoch realizuje rozsiahlu rekonštrukciu chodníkov a ciest v celkovom objeme približne 500.000 eur. Práce sú rozdelené na tri etapy, momentálne prebieha druhá."Veľmi dôležitým problémom, ktorý ťaží ľudí, je stav miestnych komunikácií. Pristúpili sme k väčšej rekonštrukcii miestnych komunikácií a chodníkov. Vydali sme sa cestou, ktorá možno v minulosti nebola. Všetky chodníky, ktoré teraz rekonštruujeme, rekonštruujeme tak, že vymieňame obrubníky, podložie a dáva sa zámková dlažba. Robíme to z dôvodu toho, aby rekonštrukcia zase bola na dlhé roky. Prinesie nám to, že budú menšie platby za zrážkovú vodu. Veľa ráz sa robia rekonštrukcie vodovodných prípojok z dôvodu porúch, kde je potrebné rozobratie a zloženie chodníka, potom ho vieme dať do pôvodného stavu," uviedol pre TASR primátor Svidníka Ján Holodňák.Podľa hovorkyne mesta Kristíny Tchirovej, rekonštrukcia sa týka približne 15 ulíc v meste. "Pre Svidníčanov, ktorí bývajú na danej ulici a prebieha tam rekonštrukcia, je to mimoriadne dôležité. Pozitívnemu ohlasu sa teší Mierová ulica, na ktorej sú novostavby domov. Prebehla tam už kompletná rekonštrukcia ciest, aj chodníkov. Na ostatných uliciach je to niekde ukončené, ale veľa rekonštrukcií práve prebieha a veríme, že do konca roka stihneme všetky tri fázy, ktoré sme si naplánovali," uviedla hovorkyňa."Uvažujeme aj do budúcnosti pokračovať. Zvážime aj teraz, keď bude zasadnutie vlády vo Svidníku, či jednou z priorít nebude zase rekonštrukcia ciest a chodníkov, aby získané finančné prostriedky sme opäť investovali do ďalšej opravy, takže boli by to také ucelené a viditeľné opravy," dodal Holodňák.