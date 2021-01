Na všetkých horách Slovenska stále platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Zamračené až hmlisto

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vo všetkých slovenských pohoriach dnes naďalej trvá mierne lavínové nebezpečenstvo , teda 2. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Na svojej webovej stránke o tom informuje Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby Vplyvom pretrvávajúceho silného vetra a pozvoľného, no neustáleho sneženia je nový sneh previaty a previevaný na záveterné svahy najmä juhovýchodných a východných expozícií, kde sa vytvorili nebezpečné snehové dosky, vankúše a na hrebeňoch preveje.V týchto miestach je možné uvoľniť lavínu najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení, výnimočne sa môžu vyskytnúť aj malé a stredné spontánne lavíny. Lavínové nebezpečenstvo je priestorovo variabilné, situáciu je nutné posudzovať v konkrétnom teréne, varuje horská služba.Dnes ráno bolo na horách zamračené až hmlisté počasie a od západu so snežením. Pred studeným frontom dnes kulminuje oteplenie, teplota vzduchu sa pohybovala od -10 do 0°C.Fúkal čerstvý, vo vysokých polohách nad pásmom lesa silný až prudký Z až SZ vietor s rýchlosťou 5 - 15 m/s, v nárazoch miestami až 23 m/s. Za 24 hodín pripadlo 2 až 10 cm nového snehu, ktorý je v nižších polohách (do 1200 m) vlhký.Nový sneh z posledných dní (20-45 cm) je rozložený veľmi nerovnomerne, najviac ho je previateho na J, JV, a V svahoch, pod sedlami a pod skalnými stenami.Na hrebeňoch je sneh často sfúkaný až na tvrdý / ľadový podklad. Vplyvom veľkého teplotného gradientu snehu sa v stredných polohách vytvoril medzi vrstvou nového snehu a starším snehom nebezpečný hranatozrnný sneh. V severnom sektore pod stenami sa v snehovej pokrývke nachádzajú taktiež nebezpečné krúpky.