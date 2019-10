NRSR odštartovala rokovací deň novelami z dielne rezortu hospodárstva

Na archívnej snímke NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 16. októbra (TASR) - Parlament odštartoval druhý rokovací deň 51. schôdze dvomi novelami zákonov z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Prvá upravuje oblasť poskytovania akreditačných služieb, druhá novela rieši detské ihriská, ktoré majú po novom spĺňať presne stanovené bezpečnostné podmienky.Novelou zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody sa má okrem iného upraviť aj pojem akreditačná služba tak, aby bol v súlade so službami ponúkanými Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). Ďalej sa majú novelou upraviť ustanovenia týkajúce sa žiadosti o akreditáciu prostredníctvom formulárov zverejnených na webe SNAS.uviedol v pléne minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).Tiež sa majú upraviť riadiace orgány SNAS, týka sa to riaditeľa, dozornej rady, ako aj zloženia Slovenskej akreditačnej rady, ktorá je poradným orgánom predsedu úradu.vysvetlil Žiga.Novela zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska má stanoviť systém na monitorovanie úrazov detí na ihriskách a jasné pravidlá ich prevádzky vrátane pravidelných odborných kontrol.priblížil Žiga. Návrhom sa zjednocuje postup pri kontrolách ihrísk a je definovaný okruh subjektov oprávnených kontrolovať.Podrobnosti o odbornom vzdelávaní a preskúšavaní osôb, ktoré budú kontrolovať ihriská, majú byť stanovené vyhláškou MH SR.Ráno bola rokovacia sála poloprázdna. Poslancov v stredu čakajú ešte viaceré vládne novely, ktoré sú v druhom čítaní. Napríklad rezort školstva predkladá novelu, ktorou má byť uznávanie vysokoškolských diplomov na účely pokračovania v štúdiu v kompetencii tohto ministerstva. Zmena sa týka diplomov z členských štátov EÚ a tretích krajín, s ktorými má Slovensko uzavretú zmluvu o rovnocennosti takýchto dokladov. Doposiaľ tieto žiadosti posudzovala vysoká škola, ktorá musela rozhodnúť do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti.