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Zimná záhrada svojpomocne: čo zvládnete sami a kde sa to prestane oplácať
Zimná záhrada dokáže z terasy vytvoriť priestor, ktorý využijete počas oveľa väčšej časti roka.
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Pri pohľade na jednoduchú hliníkovú konštrukciu však môže vzniknúť otázka: dá sa zimná záhrada postaviť svojpomocne a ušetriť tak za realizáciu? Odpoveď závisí od toho, čo si pod svojpomocou predstavujete. Prípravu priestoru či časť dokončovacích prác zvládne šikovný domáci majster. Pri nosnej konštrukcii, zasklení a napojení na dom však môžu chyby stáť podstatne viac než pôvodná úspora.
Čo pri zimnej záhrade zvládnete svojpomocne?
Najväčší priestor na vlastnú prácu je ešte pred samotnou montážou.
Môžete si premyslieť rozmery, spôsob využívania priestoru, orientáciu otváracích častí či umiestnenie nábytku. Vlastnými silami sa často dá pripraviť aj okolie terasy, odstrániť pôvodné prvky alebo zabezpečiť časť dokončovacích prác po montáži.
Ak máte stavebné skúsenosti, pri jednoduchších stavebnicových systémoch môže byť reálna aj väčšia časť samotnej montáže. Pred objednaním je však potrebné vedieť, či máte pripravený vhodný podklad a či rozmery skutočne sedia.
Pri zimnej záhrade totiž nestačí, aby konštrukcia na konci „nejako pasovala“.
Presné zameranie je dôležitejšie, než sa zdá
Domy a terasy nebývajú dokonale rovné. Rozdiel niekoľkých centimetrov sa na papieri môže zdať zanedbateľný, pri montáži veľkých sklenených plôch však môže vytvoriť problém.
Treba počítať so sklonom, výškou napojenia na fasádu, odvodom vody, rozmermi jednotlivých polí aj priestorom potrebným na otváranie alebo posúvanie zasklenia.
Pri zimných záhradách na mieru od výrobcu preto návrhu predchádza zameranie konkrétneho priestoru. Konštrukcia sa následne neprispôsobuje domu až počas montáže, ale vyrába sa podľa jeho reálnych rozmerov.
Kde sa svojpomoc začína predražovať?
Najväčšie riziko vzniká pri častiach, ktoré neskôr ovplyvňujú stabilitu a tesnosť celej zimnej záhrady.
Ak nie je správne vyriešené napojenie na fasádu alebo odvod dažďovej vody, problém sa nemusí ukázať okamžite. Prvé silné dažde, vietor alebo zima však môžu odhaliť zatekanie, netesnosti či nesprávne osadenie jednotlivých prvkov.
Rovnako treba myslieť na hmotnosť zasklenia. Manipulácia s veľkými sklenenými tabuľami nie je len otázkou zručnosti, ale aj bezpečnosti a vhodného vybavenia.
Úspora za montáž preto dáva zmysel najmä vtedy, ak už máte potrebné skúsenosti a náradie. Ak si všetko musíte požičiavať, dokupovať alebo opravovať po prvom neúspešnom pokuse, rozdiel v cene sa rýchlo zmenšuje.
Svojpomoc alebo realizácia na mieru?
Pri rozhodovaní pomôže jednoduché pravidlo.
Čím jednoduchšia a štandardnejšia je konštrukcia, tým väčší priestor zostáva na svojpomoc. Čím viac sa však zimná záhrada prispôsobuje konkrétnemu domu, atypickým rozmerom, veľkým preskleniam alebo požiadavke na dlhodobé využívanie, tým väčší význam má profesionálne zameranie a montáž.
Pred objednaním preto stojí za to pozrieť si aj hotové realizácie zimných záhrad. Na konkrétnych projektoch lepšie uvidíte rozdiely v rozmeroch, členení konštrukcie, type zasklenia aj napojení na samotný dom.
Kde sa oplatí šetriť a kde radšej nie?
Rozpočet na zimnú záhradu nemusíte znižovať práve tým, že prevezmete najnáročnejšiu časť realizácie.
Ušetriť sa často dá rozumnejším návrhom. Jednoduchší pôdorys, štandardnejšie rozmery alebo vhodne zvolený typ zasklenia môžu znížiť cenu bez toho, aby ste riskovali problémy s konštrukciou.
Vlastnými silami si potom môžete dokončiť zariadenie, úpravu okolia alebo ďalšie práce, pri ktorých prípadná chyba neohrozí funkčnosť celej stavby.
Zimná záhrada svojpomocne teda nie je nemožná. Dôležité je správne si určiť hranicu medzi prácami, pri ktorých viete reálne ušetriť, a tými, pri ktorých sa odborné zameranie, výroba a montáž môžu z dlhodobého hľadiska oplatiť viac.
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