Na východe Slovenska sa opäť triasla zem, epicentrum bolo len 16 kilometrov od Humenného

Zemetrasenie na východe Slovenska v roku 2023

Zemetrasenie na východe Slovenska z 9. októbra malo epicentrum v obci Ďapalovce (okres Vranov nad Topľou) a lokálnu magnitúdu 4,9. Niekoľko sekundové otrasy spôsobili materiálne škody, obete na životoch ani zranenia hlásené neboli. Zasiahnutých v kraji bolo 24 obcí okresov Vranov n/Topľou, Humenné a Stropkov.



Škody dosiahli výšku 16 miliónov eur, z toho 10 miliónov eur na súkromnom majetku obyvateľov obce. Odhadovaná škoda na majetku verejnej správy, ako sú obecné úrady, kultúrne, sociálne a školské zariadenia, je približne 3,5 milióna eur. Poškodených bolo tiež 31 kostolov, pričom škody na chrámoch boli vyčíslené na 2,5 milióna eur.





22.2.2024 (SITA.sk) - Na východe Slovenska vo štvrtok krátko pred 14:00 zaznamenali mierne zemetrasenie. Podľa Európskeho stredomorského seizmologického centra malo zemetrasenie magnitúdu 3,0. Vychádzalo z hĺbky deväť kilometrov. Jeho epicentrum bolo 50 kilometrov severne od Košíc a 16 kilometrov severozápadne od Humenného pri Domaši.Ako informuje portál imeteo.sk, zemetrasenie mohli cítiť obyvatelia blízkeho okolia. „Slabé otrasy cítili obyvatelia v okolí Vodnej nádrže Domaša a dokonca aj v Humennnom. V porovnaní so zemetrasením spred niekoľkých mesiacov sú však prejavy oveľa slabšie,“ uviedol portál.Zemetrasenie s magnitúdou 3.0 sa považuje za veľmi malé až malé zemetrasenie. „Dá sa pocítiť, no v drvivej väčšine je bez akýchkoľvek škôd. Nasvedčuje o tom aj dnešný prípad, keď zemetrasenie zaznamenali seizmogramy a niektorí ľudia,“ dodal imeteo.skSeizmológovia Slovenskej akadémie vied zaznamenali po silnom zemetrasení na východnom Slovensku s magnitúdou 4,9 do februára v okolí viac ako desať lokalizovaných slabých dotrasov, väčšinu s lokálnou magnitúdou 1 až 1,5, a niekoľko desiatok nelokalizovaných javov. Má ísť o bežný jav po hlavnom zemetrasení.