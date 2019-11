Divadlo Astorka čaká premiéra Revízora v réžii L. Kosa

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Astorka Korzo '90 pripravilo inscenáciu hry Nikolaja Vasilieviča Gogoľa Revízor. Réžie ruskej klasiky v preklade Jána Štrassera sa ujal poľský tvorca Łukasz Kos. "Revízor je komédia. ale tiež to je politická hra. Zároveň je to hra metafyzická," uviedol k pripravovanému titulu režisér, pre ktorého je to prvá spolupráca s Astorkou.Łukasza Kosa môžu poznať priaznivci divadelného umenia na Slovensku ako herca z predstavení Teatro Tatro, ale aj z televízneho seriálu 1890. Hosťovanie poľského režiséra v Divadle Astorka navrhol Ondrej Spišák v čase, keď nastupoval na post umeleckého šéfa. "Hľadali sme spolu vhodný titul. Napokon sme mu navrhli túto hru. Bolo to pred veľmi dlhým časom, keď vyzeralo, že naša politická mizéria nikdy neskončí. Medzitým sa všeličo pomenilo, ale napriek tomu nám mnohí ľudia hovoria, že sa cítia úplne zdrvení, že pred takmer dvesto rokmi to bolo to isté," priblížila pre TASR dramaturgička Andrea Dömeová genézu inscenovania hry o úplatkárstve, pokrytectve a zneužívaní moci, ktorú Gogoľ napísal v roku 1836.V koncepcii Astorky sa Revízor odohráva v súčasnej ruskej provincii, kde sa celý čas obrodzujú a stále žijú mechanizmy totalitné, opísané Gogoľom. "Aj na Slovensku, aj v Poľsku sovietsky komunizmus vtlačil znamenie, od ktorého sa nedokážeme oslobodiť a stále ho nevedomky odovzdávame nasledujúcim pokoleniam. A užasnuto ho pozorujeme v sebe a vôkol nás," poznamenal režisér.Skorumpovaní štátni úradníci sú zdesení, pretože nečakaná kontrola zhora ich môže stáť všetko. Prídu o moc, o nahonobené úplatky obrovských rozmerov, o politický vplyv. A je možné, že ich dostihne aj spravodlivosť so zaviazanými očami. Aj v súčasnosti aktuálne dielo Nikolaja V. Gogoľa spôsobilo spoločenské zemetrasenie i v Rusku v 19. storočí. Námet na napísanie satirickej komédie, v ktorej kritizuje spoločenské pomery vo vtedajšom Rusku, vraj získal od Puškina. Po premiére Revízora musel Gogoľ krajinu opustiť, pretože kritika ho považovala za nepriateľa štátu."Som veľký milovník Gogoľa, vždy som chcel robiť Gogoľa, on prvý odkrýval pôvod zla," povedal pre TASR Kos po utorkovej (12. 11.) predpremiére inscenácie. Popri politicko-kritickom kontexte Gogoľovho diela odhaľuje i jeho duchovný a v mnohom mystický svet. "Zlo vždy hľadáme vo veľkých témach, patetických alebo démonických, on bol prvý, ktorý to uvidel v detailoch, v niečom úplne jednoduchom, každodennom, on ukazuje ľudské peklo, on prvý ho našiel," dodal režisér, ktorý spolupracoval napríklad s A. Wajdom a K. Lupom, inscenoval okrem iných A. Mickiewicza, I. Wyrypajewa či H. Levina. V Astorke by rád zrealizoval gogoľovskú trilógiu, chce sa vrátiť k legendárnym Mŕtvym dušiam a inscenovať aj Ženbu. "Fungovalo by to. Zdá sa mi, že títo herci sú ideálni pre Gogoľa a majú skúsenosti s ruskou literatúrou," uzavrel Kos.V inscenácii účinkujú Boris Farkaš, Marta Sládečková, Zuzana Konečná, Róbert Jakab, Vlado Černý, Ady Hajdu, Matej Landl, Marián Miezga, Peter Šimun, Marián Labuda, Miroslav Noga, Pavol Šimun a ďalší. Scénu navrhol Pawel Walicki, kostýmy Katarína Hollá, pohybová spolupráca Laco Cmorej. Pod hudbu sa podpísali Daniel Fischer a Martin Krajčír.Premiéra sa uskutoční v stredu 13. novembra.