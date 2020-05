Brat sa vydal na dlhú cestu, aby sestre a jej nemocnici priviezol potrebné respirátory

Sestru nevidel roky

Objali sa na diaľku

12.5.2020 (Webnoviny.sk) - Joshua Yajcaji absolvoval cestu dlhú 853 kilometrov, aby svojej sestre, ktorá pracuje ako zdravotná sestra v nemocnici, priviezol viac ako tristo respirátorov N95.Tridsaťročný muž sa spýtal vedenia firmy Vivint Solar, v ktorej pracuje, či by mohli podporiť zdravotné stredisko v High Point v Severnej Karolíne, kde je o štyri roky staršia Alexis Schulman zamestnaná. Nemocnica je určená na liečbu pacientov s ochorením COVID-19.Respirátory pôvodne kúpili pre zamestnancov Vivint Solar, no po tom, ako sa dozvedeli, že pre robotníkov montujúcich solárne panely stačia aj jednoduchšie tvárové masky, rozhodli sa pomôcť tým, ktorí ich potrebujú viac.Yajcaji nechcel využiť kuriéra a vo štvrtok o 03:00 tamojšieho času vyrazil z New Jersey spolu s dlhoročným kamarátom na cestu. "Sestru som nevidel už roky," povedal brat, o ktorého príchode sestra vedela vopred vďaka ich matke.Po tom, ako jej priniesol balík, sa na diaľku objali, aby dodržali sociálny odstup. Yajcaji následne s kamarátom nasadli do auta a vydali sa na 853-kilometrovú cestu domov do New Jersey.Obetavý brat vyhlásil, že by trasu v prípade potreby absolvoval znova. "Moja sestra je môj život. Vždy bola starostlivou osobou a povolanie zdravotnej sestry je pre ňu skutočná vášeň," dodal Yajcaji.