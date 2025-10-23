Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.10.2025
 Meniny má Alojzia
Obľúbená zimná exotická destinácia víta Slovákov v novom letovisku Muscat, letecky priamo z Bratislavy a z Košíc


Slováci budú môcť cestovať do obľúbenej exotickej destináciu až trikrát do týždňa priamo z Bratislavy aj z Košíc. Omán ponúka vyvážené spojenie oddychu pri mori pre rodiny s deťmi a dobrodružným ...



@ebrutokk orezana 676x507 23.10.2025 (SITA.sk) - Slováci budú môcť cestovať do obľúbenej exotickej destináciu až trikrát do týždňa priamo z Bratislavy aj z Košíc. Omán ponúka vyvážené spojenie oddychu pri mori pre rodiny s deťmi a dobrodružným objavovaním nepoznaných miest a podmorského sveta, kde môžu pozorovať delfíny a potápať sa s korytnačkami alebo sa kúpať v kaňonoch. Nové letovisko Muscat je bránou do autentického Orientu, v ktorom môžu dovolenkári zažiť aj atmosféru pravých orientálnych bazárov typických vôňou korenín.


"Omán sa teší veľkej obľube u Slovákov. Ománske letovisko Muscat ponúka nádherné pláže, luxusné hotely so špičkovými službami a jedinečnú kombináciu tradičnej arabskej kultúry s moderným pohodlím," uviedla Eleonóra Fedorová, generálna riaditeľka CK Satur. "V Muscate zažijete množstvo zážitkov. Môžete leňošiť na pláži a užívať si služby luxusných rezortov alebo objavovať prírodné krásy, historické pamiatky, autentický život miestnych obyvateľov či zažiť jedinečné dobrodružstvo – prenocovanie v púšti v luxusných stanoch pod hviezdnou oblohou," doplnila Fedorová.

Vďaka charterovým letom zo Slovenska sú zážitky v Ománe našim dovolenkárom pohodlne dostupné. Fakt, že si Slováci obľúbili Omán potvrdzuje aj nárast počtu pasažierov cestujúcich priamo z Bratislavy. "Tisíce cestujúcich už využili tento rok priame lety z Letiska M. R. Štefánika do exotického Ománu. V porovnaní s minulým rokom sme tento rok zaznamenali pri letoch z Bratislavy do Ománu značný nárast počtu odbavených cestujúcich, keďže ponuka letov do Ománu sa tento rok ešte rozšírila - ku tradične obľúbeným priamym letom do Salalahu pribudli aj charterové lety do hlavného mesta krajiny – do Muscatu ," pripomenul generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota. "Sme preto veľmi radi, že cestovné kancelárie budú priame lety z Bratislavy do exotiky ponúkať aj v zimnej sezóne 2025/2026," doplnil generálny riaditeľ.

Muscat je perlou Orientu, stretáva sa tu tradičná arabská kultúra s moderným luxusom. Dovolenkári môžu očakávať overené hotely, skvelé all inclusive služby a možnosť spoznávať jedinečné pamiatky, miestne trhy a úchvatné prírodné scenérie.

CK Satur potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu cestovného ruchu a neustále prináša slovenským cestovateľom nové možnosti na objavovanie sveta s priamymi leteckými spojeniami zo Slovenska.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Obľúbená zimná exotická destinácia víta Slovákov v novom letovisku Muscat, letecky priamo z Bratislavy a z Košíc © SITA Všetky práva vyhradené.

