Sulík opäť zareagoval na Matovičove slová a zopakoval, že predčasné voľby nechce

Sulíkovi vraj ide len o rekonštrukciu vlády

Matovič neodvolá Sulíka z funkcie

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) zopakoval, že nechce predčasné voľby.Uviedol to vo svojom statuse na sociálnej sieti v reakcii na sobotné vystúpenie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Ako napísal, Slovensko potrebuje rekonštrukciu vlády na základe toho, ako je zložená Národná rada SR.„O nič iné mi nejde, nemám dôvod prehovárať na predčasné voľby a ani som to nerobil. Píšem to, lebo som si to práve vypočul z úst premiéra a takéto klamstvá jednoducho nemôžem nechať nepovšimnuté,“ komentoval.Matovič v Sobotných dialógoch povedal, že si myslí, že Sulík urobí všetko pre to, aby vláda padla. Dodal, že on zasa urobí všetko pre to, aby mu to prekazil. V relácii tiež poznamenal, že Sulíka z jeho postu neodvolá, aj keby to rád urobil.Spomenul tiež, že minister mu na rokovaní vlády 3. marca vulgárne viac minút nadával. Moderátorka relácie Marta Jančkárová však podotkla, že Matovič Sulíka obvinil zo smrti tisícov ľudí.