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14. septembra 2026
Nabudúce slovenská hranica? Vojenskí analytici varujú pred novou ruskou taktikou pri štátoch NATO
Rusko podľa analytikov čoraz častejšie útočí na ukrajinskú pohraničnú infraštruktúru a stupňuje incidenty s dronmi pri vzdušnom priestore krajín NATO. Moskva sa tým podľa ISW snaží alianciu zastrašiť a ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Rusko podľa analytikov čoraz častejšie útočí na ukrajinskú pohraničnú infraštruktúru a stupňuje incidenty s dronmi pri vzdušnom priestore krajín NATO. Moskva sa tým podľa ISW snaží alianciu zastrašiť a oslabiť jej podporu Ukrajine.
Ruské útoky v blízkosti hraníc Ukrajiny s členskými štátmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) môžu predstavovať širšiu taktiku Moskvy zameranú na zastrašovanie aliancie.
Upozornil na to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorého Rusko čoraz častejšie útočí na ukrajinskú pohraničnú infraštruktúru a zároveň stupňuje incidenty s bezpilotnými lietadlami v blízkosti európskeho vzdušného priestoru.
Hodnotenie ISW má bezprostredný význam aj pre Slovensko, ktoré má s Ukrajinou spoločnú hranicu. Analytici netvrdia, že Moskva pripravuje útok práve v blízkosti slovenského územia. Poukazujú však na širší trend ruských operácií pri hraniciach Ukrajiny s európskymi krajinami.
Najnovším príkladom je ruský útok z 13. septembra na lokomotívu pri ukrajinsko-poľskej hranici a na infraštruktúru hraničného priechodu Jahodyn. V oblasti sa v tom čase nachádzali európski i americkí predstavitelia vracajúci sa z konferencie Yalta European Strategy v Kyjeve.
Podľa údajov citovaných ISW boli medzi nimi nemecký zahraničnopolitický poradca Günter Sautter, poslanec Bundestagu Robin Wagener, bývalý britský premiér Boris Johnson či niekdajší šéf americkej CIA David Petraeus. Ukrajinské železnice podľa analytikov uviedli, že vlak s európskymi predstaviteľmi evakuovali približne 15 minút pred útokom, po ktorom ruský dron zasiahol lokomotívu.
Dostupné údaje podľa ISW „výrazne podporujú“ záver, že ruský útok mohol byť zameraný práve na európskych predstaviteľov odchádzajúcich z Ukrajiny. Ide o hodnotenie analytikov, nie o potvrdený motív útoku.
„Rusko čoraz častejšie útočí na ukrajinské hraničné priechody a stupňuje prieniky bezpilotných lietadiel do európskeho vzdušného priestoru, aby zastrašilo NATO a prinútilo alianciu vzdať sa podpory Ukrajiny,“ uvádza ISW.
Analytici upozornili, že nejde o izolovaný prípad. Od augusta podľa nich ruské sily zaútočili na štyri ukrajinsko-moldavské hraničné priechody. ISW zároveň tvrdí, že 8. septembra ruský dron takmer zasiahol lietadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počas príprav na odlet z Kišiňova.
Inštitút v tejto súvislosti vyzýva NATO na prehodnotenie spôsobu ochrany svojho vzdušného priestoru. Aliancia by podľa analytikov mala zvážiť možnosť zachytávať ruské vzdušné ciele ešte nad Ukrajinou, keď sa približujú k hraniciam členských krajín NATO. Za potrebné považujú aj rýchlejšie posilňovanie ukrajinskej protivzdušnej obrany.
Napätie po útoku pri poľskej hranici viedlo poľského premiéra Donalda Tuska k zvolaniu mimoriadneho rokovania. Tusk zároveň varoval, že v nasledujúcich týždňoch očakáva ďalšiu eskaláciu ruskej vojny proti Ukrajine.
Slovensko sa v najnovšom hodnotení ISW medzi konkrétnymi miestami ruských útokov nespomína. Varovanie analytikov sa však týka ruského postupu pri ukrajinských hraniciach s európskymi štátmi všeobecne, pričom Slovensko patrí spolu s Poľskom, Maďarskom a Rumunskom medzi členské krajiny NATO susediace priamo s Ukrajinou.
Zdroj: SITA.sk - Nabudúce slovenská hranica? Vojenskí analytici varujú pred novou ruskou taktikou pri štátoch NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské útoky v blízkosti hraníc Ukrajiny s členskými štátmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) môžu predstavovať širšiu taktiku Moskvy zameranú na zastrašovanie aliancie.
Upozornil na to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorého Rusko čoraz častejšie útočí na ukrajinskú pohraničnú infraštruktúru a zároveň stupňuje incidenty s bezpilotnými lietadlami v blízkosti európskeho vzdušného priestoru.
Hodnotenie ISW má bezprostredný význam aj pre Slovensko, ktoré má s Ukrajinou spoločnú hranicu. Analytici netvrdia, že Moskva pripravuje útok práve v blízkosti slovenského územia. Poukazujú však na širší trend ruských operácií pri hraniciach Ukrajiny s európskymi krajinami.
Útok na lokomotívu pri ukrajinsko-poľskej hranici
Najnovším príkladom je ruský útok z 13. septembra na lokomotívu pri ukrajinsko-poľskej hranici a na infraštruktúru hraničného priechodu Jahodyn. V oblasti sa v tom čase nachádzali európski i americkí predstavitelia vracajúci sa z konferencie Yalta European Strategy v Kyjeve.
Podľa údajov citovaných ISW boli medzi nimi nemecký zahraničnopolitický poradca Günter Sautter, poslanec Bundestagu Robin Wagener, bývalý britský premiér Boris Johnson či niekdajší šéf americkej CIA David Petraeus. Ukrajinské železnice podľa analytikov uviedli, že vlak s európskymi predstaviteľmi evakuovali približne 15 minút pred útokom, po ktorom ruský dron zasiahol lokomotívu.
Dostupné údaje podľa ISW „výrazne podporujú“ záver, že ruský útok mohol byť zameraný práve na európskych predstaviteľov odchádzajúcich z Ukrajiny. Ide o hodnotenie analytikov, nie o potvrdený motív útoku.
„Rusko čoraz častejšie útočí na ukrajinské hraničné priechody a stupňuje prieniky bezpilotných lietadiel do európskeho vzdušného priestoru, aby zastrašilo NATO a prinútilo alianciu vzdať sa podpory Ukrajiny,“ uvádza ISW.
Nejde o izolovaný prípad
Analytici upozornili, že nejde o izolovaný prípad. Od augusta podľa nich ruské sily zaútočili na štyri ukrajinsko-moldavské hraničné priechody. ISW zároveň tvrdí, že 8. septembra ruský dron takmer zasiahol lietadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského počas príprav na odlet z Kišiňova.
Inštitút v tejto súvislosti vyzýva NATO na prehodnotenie spôsobu ochrany svojho vzdušného priestoru. Aliancia by podľa analytikov mala zvážiť možnosť zachytávať ruské vzdušné ciele ešte nad Ukrajinou, keď sa približujú k hraniciam členských krajín NATO. Za potrebné považujú aj rýchlejšie posilňovanie ukrajinskej protivzdušnej obrany.
Napätie po útoku pri poľskej hranici viedlo poľského premiéra Donalda Tuska k zvolaniu mimoriadneho rokovania. Tusk zároveň varoval, že v nasledujúcich týždňoch očakáva ďalšiu eskaláciu ruskej vojny proti Ukrajine.
Slovensko sa v najnovšom hodnotení ISW medzi konkrétnymi miestami ruských útokov nespomína. Varovanie analytikov sa však týka ruského postupu pri ukrajinských hraniciach s európskymi štátmi všeobecne, pričom Slovensko patrí spolu s Poľskom, Maďarskom a Rumunskom medzi členské krajiny NATO susediace priamo s Ukrajinou.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Nabudúce slovenská hranica? Vojenskí analytici varujú pred novou ruskou taktikou pri štátoch NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
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