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05. júla 2026

Naď by sa mal po neúspešnom referende ospravedlniť alebo odísť z politiky, vyhlásil Raši


Tagy: Referendum Referendum 4. júla 2026

Jaroslav Naď podľa Richarda Rašiho referendovými otázkami oklamal ľudí. Predseda opozičnej strany Demokrati



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68d4569912984104557852 676x451 5.7.2026 (SITA.sk) - Jaroslav Naď podľa Richarda Rašiho referendovými otázkami oklamal ľudí.


Predseda opozičnej strany Demokrati Jaroslav Naď by mal po neúspešnom referende, ktoré inicioval, predstúpiť pred verejnosť a ospravedlniť sa alebo odísť z politiky. Vyhlásil to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Naď totiž podľa Rašiho referendovými otázkami oklamal ľudí.

„Toto referendum je jedna veľká politická prehra a obrovské fiasko organizátorov a iniciátorov, aj všetkých, ktorí ho podporovali,“ skonštatoval Raši s tým, že ide aj o signál istej nedôvery občanov, ktorí neprišli k volebným urnám, pretože boli oklamaní. „Pretože otázky boli tri, pričom tou otázkou, ktorá bola najdôležitejšia, bola možnosť skrátiť volebné obdobie referendom, pričom iniciátori a všetci, čo ich podporovali, museli dopredu vedieť, že táto otázka nie je v súlade s ústavou,“ zdôraznil šéf parlamentu.

Podľa opozičného poslanca Ivana Štefunka (Progresívne Slovensko) mal o prípadnej protiústavnosti otázky rozhodovať ústavný súd, a nie prezident Peter Pellegrini. „Si mohol dať tú námahu spýtať sa ústavného súdu, keď mal pochybnosti,“ povedal Štefunko. Doplnil, že prezident nemusel ani zdržovať vyhlásenie referenda tak, aby pripadlo na leto. „Tá účasť (16,13 percenta, pozn. SITA) je si myslím spôsobená aj týmto,“ skonštatoval Štefunko.

Pokiaľ ide o skutočnosť, že niektoré opozičné strany nevyzvali svojich sympatizantov na účasť na referende, podľa Štefunka ide o malichernosť z ich strany, pričom celú vec mohli vnímať ako PR Demokratov. Progresívne Slovensko, naopak, podľa neho k účasti motivovalo, keďže Demokrati urobili vyzbieraním 400-tisíc podpisov dobrú prácu. „To, že ostatné opozičné strany na to nereagovali, myslím si, že to je malichernosť z ich strany. Myslím si, že sa mohli pridať k opozičnému partnerovi a vyzývať svojich voličov," dodal Štefunko.



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Zdroj: SITA.sk - Naď by sa mal po neúspešnom referende ospravedlniť alebo odísť z politiky, vyhlásil Raši © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Referendum Referendum 4. júla 2026
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