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05. júla 2026

Predseda parlamentu Raši navrhne zmenu ústavy, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie referendom


Tagy: Referendum skrátenie volebného obdobia Ústava SR

Podľa Richarda Rašiho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády a ani v poslednom roku vlády. Predseda parlamentu Richard Raši ...



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5.7.2026 (SITA.sk) - Podľa Richarda Rašiho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády a ani v poslednom roku vlády.


Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) v septembri navrhne zmenu ústavy, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie parlamentu, a tým aj vlády, referendom. Avizoval to v nedeľu v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády a ani v poslednom roku vlády.

„A dáme tam aj podmienku, aby zber podpisov musel byť urobený do šiestich mesiacov, aby niekto nerobil tri roky to, že len zbiera podpisy,“ povedal Raši.

Doplnil, že návrh predloží aj opozícii ako férovú ponuku. „Dajme to do našej ústavy a bude jasné, že keď sa ľudia rozhodnú naozaj za jasných podmienok - aby sa to nezneužívalo, aby túto možnosť ľudia mali,“ skonštatoval Raši.

Podľa opozičného poslanca Ivana Štefunka (Progresívne Slovensko) sa k návrhu opozícia vyjadrí, keď ho obdrží. „V tom období, keď to bude relevantné,“ doplnil.


Zdroj: SITA.sk - Predseda parlamentu Raši navrhne zmenu ústavy, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie referendom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Referendum skrátenie volebného obdobia Ústava SR
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