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05. júla 2026

Premiér Fico sa referenda nezúčastnil, pretože jedna otázka bola namierená priamo proti nemu


Tagy: Doživotná renta Premiér Slovenskej republiky Referendum Referendum 4. júla 2026

Premiér podľa vlastných slov nepochybuje, že referendové fiasko bude celá opozícia a „protislovenské a protivládne médiá" vykladať ako úspech a varovanie vláde SR. Predseda vlády



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5.7.2026 (SITA.sk) - Premiér podľa vlastných slov nepochybuje, že referendové fiasko bude celá opozícia a „protislovenské a protivládne médiá" vykladať ako úspech a varovanie vláde SR.


Predseda vlády Robert Fico sa nezúčastnil referenda v sobotu 4. júla, pretože jedna z otázok bola priamo namierená proti jeho osobe. Napísal to na sociálnej sieti s tým, že napriek tomu strana Smer-SD proti referendu nevyvíjala žiadne aktivity, keďže si referendum ako najvyššiu formu priamej demokracie vážia. Účasť na referende by podľa Fica bola ešte nižšia, keby aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel.

„​Opozícia sobotným referendom len šírila nenávisť a zneužila citlivú tému opatrení prijatých po atentáte na moju osobu. Tých istých opatrení, ktoré dnes doživotne užíva bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová, hoci porovnať jej zodpovednosť so zodpovednosťou premiéra je absolútne nemožné,“ vyhlásil Fico.

​Premiér podľa vlastných slov nepochybuje, že referendové fiasko bude celá opozícia a „protislovenské a protivládne médiá" vykladať ako úspech a varovanie vláde SR. „Smutné je aj to, že tí, ktorí zorganizovaním tohto nezmyselného referenda vytiahli zo štátneho rozpočtu 12 miliónov eur, bez zaváhania obviňujú vládu z financovania osláv štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda," dodal Fico.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila, že sobotné referendum je neplatné. Ako na nedeľňajšej tlačovej besede uviedol predseda komisie Eduard Burda, účasť v sobotu 4. júla dosiahla 16,13 percenta oprávnených voličov. Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. „Referendum nedosiahlo potrebnú 50-percentnú účasť na to, aby mohlo byť vnímané ako platné,“ povedal Burda s tým, že referenda sa zúčastnilo 705 227 voličov z celkového počtu 4 369 989 oprávnených voličov.

Pokiaľ ide o jednotlivé otázky, pri otázke „1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?“, odpoveď „Áno" zakrúžkovalo 93, 43 percenta zúčastnených voličov a odpoveď „Nie" 5,32 percenta. Pokiaľ ide o otázku „2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“, za hlasovalo 92,23 percenta zúčastnených voličov a proti 6,07 percenta.



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Zdroj: SITA.sk - Premiér Fico sa referenda nezúčastnil, pretože jedna otázka bola namierená priamo proti nemu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Doživotná renta Premiér Slovenskej republiky Referendum Referendum 4. júla 2026
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