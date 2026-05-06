Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
V protidrogovej akcii vo väzniciach obvinili päť osôb, jedným z nich je aj príslušník stráže – FOTO
V prípade príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže bolo vznesené obvinenie aj pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky
6.5.2026 (SITA.sk) - V prípade príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže bolo vznesené obvinenie aj pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru po protidrogovej akcii s krycím názvom Tábor vzniesol obvinenie voči piatim osobám, pričom jedna z nich je príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Čelia obvineniam z viacerých trestných činov súvisiacich s drogami. V prípade príslušníka ZVJS bolo vznesené obvinenie aj pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Akcia bola zameraná na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti a nepovoleného vnášania zakázaných predmetov do ústavov na výkon trestu odňatia slobody. Polícia ešte skôr informovala, že zasahuje aj v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach – Šaci.
„V rámci procesných úkonov sme vykonali viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. Počas nich sme zaistili viaceré mobilné telefóny a nosiče digitálnych stôp, ktoré budú podrobené znaleckému skúmaniu,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Cieľom je podľa neho zabezpečiť a vyhodnotiť dôkazy súvisiace s distribúciou omamných a psychotropných látok, látok s anabolickým účinkom, ako aj neoprávneným vnášaním mobilných zariadení do prostredia výkonu trestu odňatia slobody.
Zároveň policajti zaistili metamfetamín s celkovou hmotnosťou 74,814 gramu a priemernou koncentráciou účinnej látky 56,1 %, čo predstavuje 41 971 mg absolútneho metamfetamínu. Podľa odborného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru ide o množstvo zodpovedajúce približne niekoľkým tisícom bežných jednotlivých dávok drogy.
Okrem toho boli zaistené aj rôzne druhy látok s anabolickým alebo hormonálnym účinkom. Doterajšie vyšetrovanie preukázalo, že trestná činnosť mala prebiehať v priebehu rokov 2024 a 2025.
V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony, vrátane výsluchov obvinených osôb. Vyšetrovateľ zároveň posudzuje splnenie zákonných dôvodov na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby.
Zdroj: SITA.sk - V protidrogovej akcii vo väzniciach obvinili päť osôb, jedným z nich je aj príslušník stráže – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vykonali viaceré domové prehliadky
Zaistili aj rôzne iné látky
