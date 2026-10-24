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24. októbra 2026
Predkrúžkovaný hlasovací lístok v Petržalke? Samospráva odmieta podozrenia z manipulácie volieb
Spomínaná volička podľa samosprávy tento postup akceptovala, nový lístok v pokoji vyplnila a vhodila do volebnej urny. Bratislavská
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24.10.2026 (SITA.sk) - Spomínaná volička podľa samosprávy tento postup akceptovala, nový lístok v pokoji vyplnila a vhodila do volebnej urny.
Bratislavská Petržalka reagovala na informácie o údajnom volebnom podvode, pri ktorom mala volička dostať do rúk vopred označené hlasovacie lístky. „V reakcii na volebné konšpirácie šíriace sa na internete, sa dôrazne ohradzujeme voči akýmkoľvek údajným snahám ovplyvňovať priebeh či výsledky volieb v petržalskom volebnom okrsku č. 6 v obvode 1,“ uviedla samospráva na sociálnej sieti.
Tieto tvrdenia sa podľa nej nezakladajú na pravde a nezodpovedajú skutočnému priebehu udalostí. „Incident sme preverili a rovnako tak aj okresná volebná komisia, Ministerstvo vnútra SR a polícia, ktoré potvrdili naše stanovisko: Žiadny volebný podvod sa nestal,“ zdôraznila mestská časť s tým, že všetky hlasovacie lístky boli v dané ráno členmi komisie rozbalené z originálnej ochrannej fólie, roztriedené a pripravené na vydávanie v plnom súlade s predpismi.
„Akákoľvek manipulácia či predkrúžkovanie lístkov pred ich odovzdaním voličovi je z technických aj praktických dôvodov vylúčená,“ dodala samospráva. Opisovaná situácia podľa nej nastala v momente, keď volička po čase strávenom za plentou uviedla, že dostala predkrúžkovaný lístok.
„Predsedníčka komisie situáciu riešila s cieľom zabezpečiť hladký priebeh hlasovania. Voličke vysvetlila, že mohlo dôjsť k omylu pri jej vlastnom krúžkovaní a okamžite jej ponúkla čistý nový hlasovací lístok,“ spresnila Petržalka.
Spomínaná volička podľa samosprávy tento postup akceptovala, nový lístok v pokoji vyplnila a vhodila do volebnej urny. „Pôvodný lístok bol v súlade so štandardnými postupmi znehodnotený (roztrhaný) a vhodený do určeného boxu na nepoužité hlasovacie lístky. Tvrdenia o opakovanom vymieňaní lístkov či zľahčovaní situácie zo strany komisie sú teda vymyslené a nereflektujú oficiálny záznam z priebehu volieb,“ dodala mestská časť.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Na základe týchto skutočností podľa Petržalky zostáva otvorenou otázkou, z akého dôvodu sa na internete a následne aj v médiách začali šíriť takéto fabulácie a zavádzajúce tvrdenia, ktoré nie sú podložené žiadnymi reálnymi dôkazmi a zbytočne spochybňujú poctivú prácu volebnej komisie, ako aj samotné základy fungovania demokracie. „Prosíme, spoliehajme sa len na overené informácie a nenechajme sa zatiahnuť do nepodložených konšpirácií,“ uzavrela samospráva.
Fotogaléria k článku: Priebeh volieb v Bratislave (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Predkrúžkovaný hlasovací lístok v Petržalke? Samospráva odmieta podozrenia z manipulácie volieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavská Petržalka reagovala na informácie o údajnom volebnom podvode, pri ktorom mala volička dostať do rúk vopred označené hlasovacie lístky. „V reakcii na volebné konšpirácie šíriace sa na internete, sa dôrazne ohradzujeme voči akýmkoľvek údajným snahám ovplyvňovať priebeh či výsledky volieb v petržalskom volebnom okrsku č. 6 v obvode 1,“ uviedla samospráva na sociálnej sieti.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Tieto tvrdenia sa podľa nej nezakladajú na pravde a nezodpovedajú skutočnému priebehu udalostí. „Incident sme preverili a rovnako tak aj okresná volebná komisia, Ministerstvo vnútra SR a polícia, ktoré potvrdili naše stanovisko: Žiadny volebný podvod sa nestal,“ zdôraznila mestská časť s tým, že všetky hlasovacie lístky boli v dané ráno členmi komisie rozbalené z originálnej ochrannej fólie, roztriedené a pripravené na vydávanie v plnom súlade s predpismi.
„Akákoľvek manipulácia či predkrúžkovanie lístkov pred ich odovzdaním voličovi je z technických aj praktických dôvodov vylúčená,“ dodala samospráva. Opisovaná situácia podľa nej nastala v momente, keď volička po čase strávenom za plentou uviedla, že dostala predkrúžkovaný lístok.
„Predsedníčka komisie situáciu riešila s cieľom zabezpečiť hladký priebeh hlasovania. Voličke vysvetlila, že mohlo dôjsť k omylu pri jej vlastnom krúžkovaní a okamžite jej ponúkla čistý nový hlasovací lístok,“ spresnila Petržalka.
Výsledky volieb 2026
Spomínaná volička podľa samosprávy tento postup akceptovala, nový lístok v pokoji vyplnila a vhodila do volebnej urny. „Pôvodný lístok bol v súlade so štandardnými postupmi znehodnotený (roztrhaný) a vhodený do určeného boxu na nepoužité hlasovacie lístky. Tvrdenia o opakovanom vymieňaní lístkov či zľahčovaní situácie zo strany komisie sú teda vymyslené a nereflektujú oficiálny záznam z priebehu volieb,“ dodala mestská časť.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
Na základe týchto skutočností podľa Petržalky zostáva otvorenou otázkou, z akého dôvodu sa na internete a následne aj v médiách začali šíriť takéto fabulácie a zavádzajúce tvrdenia, ktoré nie sú podložené žiadnymi reálnymi dôkazmi a zbytočne spochybňujú poctivú prácu volebnej komisie, ako aj samotné základy fungovania demokracie. „Prosíme, spoliehajme sa len na overené informácie a nenechajme sa zatiahnuť do nepodložených konšpirácií,“ uzavrela samospráva.
Fotogaléria k článku: Priebeh volieb v Bratislave (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Predkrúžkovaný hlasovací lístok v Petržalke? Samospráva odmieta podozrenia z manipulácie volieb © SITA Všetky práva vyhradené.
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