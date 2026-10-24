Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 24.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kvetoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. októbra 2026

Predkrúžkovaný hlasovací lístok v Petržalke? Samospráva odmieta podozrenia z manipulácie volieb


Tagy: hlasovací lístok Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby volebný podvod

Spomínaná volička podľa samosprávy tento postup akceptovala, nový lístok v pokoji vyplnila a vhodila do volebnej urny. Bratislavská



Zdieľať
858920588_1651399330104957_2742835948243205838_n e1792865993479 676x486 24.10.2026 (SITA.sk) - Spomínaná volička podľa samosprávy tento postup akceptovala, nový lístok v pokoji vyplnila a vhodila do volebnej urny.


Bratislavská Petržalka reagovala na informácie o údajnom volebnom podvode, pri ktorom mala volička dostať do rúk vopred označené hlasovacie lístky. „V reakcii na volebné konšpirácie šíriace sa na internete, sa dôrazne ohradzujeme voči akýmkoľvek údajným snahám ovplyvňovať priebeh či výsledky volieb v petržalskom volebnom okrsku č. 6 v obvode 1,“ uviedla samospráva na sociálnej sieti.

Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026



Tieto tvrdenia sa podľa nej nezakladajú na pravde a nezodpovedajú skutočnému priebehu udalostí. „Incident sme preverili a rovnako tak aj okresná volebná komisia, Ministerstvo vnútra SR a polícia, ktoré potvrdili naše stanovisko: Žiadny volebný podvod sa nestal,“ zdôraznila mestská časť s tým, že všetky hlasovacie lístky boli v dané ráno členmi komisie rozbalené z originálnej ochrannej fólie, roztriedené a pripravené na vydávanie v plnom súlade s predpismi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Akákoľvek manipulácia či predkrúžkovanie lístkov pred ich odovzdaním voličovi je z technických aj praktických dôvodov vylúčená,“ dodala samospráva. Opisovaná situácia podľa nej nastala v momente, keď volička po čase strávenom za plentou uviedla, že dostala predkrúžkovaný lístok.

„Predsedníčka komisie situáciu riešila s cieľom zabezpečiť hladký priebeh hlasovania. Voličke vysvetlila, že mohlo dôjsť k omylu pri jej vlastnom krúžkovaní a okamžite jej ponúkla čistý nový hlasovací lístok,“ spresnila Petržalka.

Výsledky volieb 2026


Spomínaná volička podľa samosprávy tento postup akceptovala, nový lístok v pokoji vyplnila a vhodila do volebnej urny. „Pôvodný lístok bol v súlade so štandardnými postupmi znehodnotený (roztrhaný) a vhodený do určeného boxu na nepoužité hlasovacie lístky. Tvrdenia o opakovanom vymieňaní lístkov či zľahčovaní situácie zo strany komisie sú teda vymyslené a nereflektujú oficiálny záznam z priebehu volieb,“ dodala mestská časť.

Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)

Na základe týchto skutočností podľa Petržalky zostáva otvorenou otázkou, z akého dôvodu sa na internete a následne aj v médiách začali šíriť takéto fabulácie a zavádzajúce tvrdenia, ktoré nie sú podložené žiadnymi reálnymi dôkazmi a zbytočne spochybňujú poctivú prácu volebnej komisie, ako aj samotné základy fungovania demokracie. „Prosíme, spoliehajme sa len na overené informácie a nenechajme sa zatiahnuť do nepodložených konšpirácií,“ uzavrela samospráva.

Fotogaléria k článku: Priebeh volieb v Bratislave (fotografie)

 


Zdroj: SITA.sk - Predkrúžkovaný hlasovací lístok v Petržalke? Samospráva odmieta podozrenia z manipulácie volieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hlasovací lístok Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby volebný podvod
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Blanár povedie slovenskú delegáciu na medzivládnej komisii v Moskve, stretne sa aj s Lavrovom
<< predchádzajúci článok
Nad Košicami pribudol nový agroturistický projekt, je ním Krajské Monte Negro pri Chate Hrešná – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 