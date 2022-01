Žilinka: Generálna prokuratúra odmieta návrh dohody o obrannej spolupráci s USA

Dohodu predtým blokovala SNS

Investície do vojenskej infraštruktúry

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR odmieta návrh na uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických ako celok.Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka to vo svojom profile na sociálnej sieti zdôvodnil tým, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnili pri tomto návrhu 35 zásadných pripomienok.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) na tlačovej besede v polovici decembra 2021 vysvetlili, že dohoda upravuje právny rámec pre posilnené partnerstvo a spoluprácu Slovenska s USA.Poukázali na to, že podobnú dohodu má podpísanú 23 z 30 členských krajín Organizácie severoatlantickej zmluvy (NATO).Slovensko viedlo rokovania o obrannej spolupráci s USA od roku 2018. V predošlej vláde ju však blokovala Slovenská národná strana (SNS).Ministri vtedy zdôraznili, že dohoda vytvára predpoklad pre čerpanie investícií na vojenskú infraštruktúru. USA by malo na Slovensku investovať 100 miliónov amerických dolárov do infraštruktúry.Naď konkretizoval, že tieto peniaze by mohli byť použité na rekonštrukciu vojenských letísk Sliač a Malacky, pričom by sa Slovensko nevzdalo vlastníctva týchto objektov.