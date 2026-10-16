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16. októbra 2026
Železný kôň v Seredi pripomína 180. výročie konskej železnice – FOTO
Tagy: Konská železnica Socha
Sochu spoločne odhalili primátor Serede Ondrej Kurbel a jej autor, umelecký kováč Peter Hlavinka. Pred 180 rokmi dotiahli kone prvé železničné vozne do Serede. Túto významnú kapitolu v dejinách ...
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16.10.2026 (SITA.sk) - Sochu spoločne odhalili primátor Serede Ondrej Kurbel a jej autor, umelecký kováč Peter Hlavinka.
Pred 180 rokmi dotiahli kone prvé železničné vozne do Serede. Túto významnú kapitolu v dejinách mesta pripomína železná plastika koňa, ktorú v piatok odhalili na kruhovom objazde na Čepenskej ulici. Nové umelecké dielo stojí na mieste, kadiaľ historická železničná trať skutočne viedla. Sochu spoločne odhalili primátor Serede Ondrej Kurbel a jej autor, umelecký kováč Peter Hlavinka.
Sereď sa v roku 1846 stala konečnou stanicou konskej železnice vedúcej z Bratislavy cez Trnavu. Nové dopravné spojenie prinieslo mestu významný hospodársky impulz. Vďaka polohe pri rieke Váh sa Sereď stala dôležitým miestom prepojenia železničnej a vodnej dopravy.
Tovar, ktorý do mesta prichádzal po rieke, mohol pokračovať po železnici ďalej do významných obchodných centier. Železnica tak zásadne ovplyvnila rozvoj obchodu, dopravy aj samotného mesta. Práve tento historický odkaz sa mesto rozhodlo pripomenúť trvalým umeleckým dielom vo verejnom priestore. Jeho vznik inicioval primátor Ondrej Kurbel.
"Pred 180 rokmi prišla do Serede železnica, ktorá nášmu mestu otvorila nové možnosti a významne prispela k jeho rozvoju. Dnes si túto udalosť pripomíname symbolom, ktorý je jednoduchý, ale výstižný. Železnica je zo železa, a preto je aj náš kôň železný. Rovnako nie je náhodné ani miesto, na ktorom stojí. Práve tadiaľto kedysi viedla trať, po ktorej kone ťahali prvé železničné vozne. Chceli sme, aby sa tento kus histórie vrátil do verejného priestoru a zostal viditeľnou pripomienkou toho, na čom sa naše mesto rozvíjalo," povedal primátor Serede Ondrej Kurbel. Autorom diela je umelecký kováč Peter Hlavinka, ktorého korene siahajú do Serede.
Zdroj: SITA.sk - Železný kôň v Seredi pripomína 180. výročie konskej železnice – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pred 180 rokmi dotiahli kone prvé železničné vozne do Serede. Túto významnú kapitolu v dejinách mesta pripomína železná plastika koňa, ktorú v piatok odhalili na kruhovom objazde na Čepenskej ulici. Nové umelecké dielo stojí na mieste, kadiaľ historická železničná trať skutočne viedla. Sochu spoločne odhalili primátor Serede Ondrej Kurbel a jej autor, umelecký kováč Peter Hlavinka.
Sereď sa v roku 1846 stala konečnou stanicou konskej železnice vedúcej z Bratislavy cez Trnavu. Nové dopravné spojenie prinieslo mestu významný hospodársky impulz. Vďaka polohe pri rieke Váh sa Sereď stala dôležitým miestom prepojenia železničnej a vodnej dopravy.
Tovar, ktorý do mesta prichádzal po rieke, mohol pokračovať po železnici ďalej do významných obchodných centier. Železnica tak zásadne ovplyvnila rozvoj obchodu, dopravy aj samotného mesta. Práve tento historický odkaz sa mesto rozhodlo pripomenúť trvalým umeleckým dielom vo verejnom priestore. Jeho vznik inicioval primátor Ondrej Kurbel.
"Pred 180 rokmi prišla do Serede železnica, ktorá nášmu mestu otvorila nové možnosti a významne prispela k jeho rozvoju. Dnes si túto udalosť pripomíname symbolom, ktorý je jednoduchý, ale výstižný. Železnica je zo železa, a preto je aj náš kôň železný. Rovnako nie je náhodné ani miesto, na ktorom stojí. Práve tadiaľto kedysi viedla trať, po ktorej kone ťahali prvé železničné vozne. Chceli sme, aby sa tento kus histórie vrátil do verejného priestoru a zostal viditeľnou pripomienkou toho, na čom sa naše mesto rozvíjalo," povedal primátor Serede Ondrej Kurbel. Autorom diela je umelecký kováč Peter Hlavinka, ktorého korene siahajú do Serede.
Zdroj: SITA.sk - Železný kôň v Seredi pripomína 180. výročie konskej železnice – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Konská železnica Socha
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