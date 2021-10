Naď poprel správu o budovaní koncentračných táborov pre nezaočkovaných, na Kotlebu a Mazureka podá trestné oznámenie

Rázne odmietanie klamstiev

10.10.2021 - Ministerstvo obrany SR podá trestné oznámenie na Mariana Kotlebu (ĽSNS) a Milana Mazureka (Republika) v súvislosti so šírením poplašnej správy. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) vo svojom profile na sociálnej sieti.Kotleba aj Mazurek na sociálnej sieti šírili informáciu, že Ozbrojené sily SR (OS SR) vyvíjajú systém na sledovanie a izoláciu nezaočkovaných ľudí s názvom MOVIR spolu s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE). Podľa Mazureka chce vláda vytvoriť moderné koncentračné tábory pre nezaočkovaných.„Chystá sa tu v spolupráci so slovenskou armádou a vo vojenských priestoroch vývoj akoby elektronického väzenia pre ľudí, ktorá bude do toho väzenia uvrhnutá na základe toho, že sa bude odmietať podriadiť týmto Covid opatreniam,“ povedal Kotleba vo videu.Minister obrany Naď reagoval, že obom poslancom budú musieť závažnosť šírenia poplašnej správy a poškodzovanie dobrého mena vysvetliť zodpovedné orgány.„Rázne odmietam tieto klamstvá a poškodzovanie dobrého mena Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Politika zastrašovania je absolútne dno zúfalstva a slabosti!“ zdôraznil Naď v statuse. Šéf rezortu obrany zároveň priložil odkaz na projekt MOVIR košickej Technickej univerzity.V ňom sa uvádza, že cieľom projektu je vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika.K statusom sa vyjadrili na sociálnej sieti aj OS SR. Skonštatovali, že nie je pravda, že projekt vyvíja slovenská armáda a že vyvíja systém na sledovanie a izoláciu nezaočkovaných. Rovnako popreli, že by projekt bol medzi OS SR a elektrotechnickou fakultou TUKE.„Technická univerzita Košice má skvelú vedeckú prácu a disponuje poprednými vedeckými kapacitami. My, ozbrojené sily – a aj ja osobne – im držíme palce. Tešíme sa z celkom iných spoločných projektov. Okrem iného nám vzdelávajú, školia a cvičia pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Želám im veľa úspechov,” povedal náčelník generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko v reakcii na publikované informácie.