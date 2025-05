Pellegrini sa podľa Matoviča vykašľal na bezpečnostnú radu, namiesto účasti dovolenkuje na jachte v Chorvátsku – VIDEO

Kto túto srandu platí?

Reakcia Kancelárie prezidenta SR

16.5.2025 (SITA.sk) - Líder hnutia Slovensko Igor Matovič tvrdí, že prezident Peter Pellegrini sa vykašľal na Bezpečnostnú radu SR a na oficiálnom webe prezidentskej kancelárie klame, že má neoficiálny pracovný program. Hnutie má pritom informácie, že dovolenkuje v Chorvátsku Premiér Robert Fico Smer-SD ) zvolal vo štvrtok do Handlovej mimoriadne zasadnutie vlády a doobeda v Bratislave zasadnutie bezpečnostnej rady s tým, že existuje hrozba atentátu na ďalšieho ústavného činiteľa."V takejto chvíli sa patrí, aby prezident ako najvyšší ústavný činiteľ bol prítomný na bezpečnostnej rade. Po Pellegrinim však nebola ani stopa. Kým nám neprišiel e-mail od človeka, podľa ktorého je Pellegrini od soboty na jachte v Chorvátsku," uviedol Matovič s tým, že Pellegrini tam má byť údajne do soboty.Líder hnutia Slovensko sa pýta, či je normálne, keď v čase, keď je republika "na šrot ohrozená" – podľa toho, čo hovorí predseda vlády – je prezident niekde na jachte v Chorvátsku. Matovič sa zároveň pýta, či Pellegrini neprišiel na zasadnutie bezpečnostnej rady preto, lebo dobre vie, že Fico klame a dôvody na zvolanie rady sú vymyslené."Takisto dôležité je, že kto túto srandu platí. Lebo tie dve jachty na týždeň pre niekoľko ľudí stoja desiatky tisíc eur so všetkým servisom," povedal Matovič a vyzval "kapitána republiky", ako nazval Pellegriniho, aby povedal, kto to platí.Na zverejnené informácie reagovala Kancelária prezidenta SR . "Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini absolvuje tento týždeň svoj súkromný program v Chorvátsku, o čom boli vopred informovaní ďalší dvaja najvyšší ústavní činitelia. Náklady na svoj súkromný pobyt si hlava štátu hradí z vlastných prostriedkov," uviedla prezidentská kancelária v stanovisku, ktoré zaslala agentúre SITA.Ako ďalej kancelária dodala, na rokovaní Bezpečnostnej rady SR sa prezident bežne nezúčastňuje, pokiaľ o zvolanie rady sám nepožiada alebo si prerokúvaná problematika nevyžaduje jeho osobnú účasť. Čo sa týka informácií na webovej stránke prezident.sk, kde má Pellegrini aj na piatok uvedený "neoficiálny pracovný program", tie sa podľa prezidentskej kancelárie aktualizujú automaticky, pokiaľ do nich nie je vložený aktuálny obsah."Správca stránky nemá žiaden dôvod zastierať súkromný program hlavy štátu v zahraničí, keďže prezident ho netají a počas svojho pobytu sa stretol s viacerými slovenskými občanmi," dodala kancelária.