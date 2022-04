Naď sa stretol so švédskou veľvyslankyňou Markovicovou, ocenila poskytnutie systému S-300 Ukrajine

Veľvyslankyňa ocenila darovanie S-300

Oblasti rozvoja bilaterálnej spolupráce

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Zmena strategickej bezpečnosti vyústila do silného a jednotného postoja Západu. Skonštatoval to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), ktorý ocenil najmä konsenzus v postoji voči ruskej agresii a vzájomnú spoluprácu na podporu Ukrajiny.Šéf rezortu obrany to uviedol po utorkovom stretnutí s veľvyslankyňou Švédskeho kráľovstva Annikou Markovicovou, ktorú prijal v priestoroch ministerstva. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR Predmetom stretnutia bola ruská invázia na Ukrajine a jej vplyv na bezpečnostnú situáciu v Európe, ako aj bilaterálna spolupráca Slovenska a Švédska v oblasti obrany a bezpečnosti.„Je nevyhnutné aj naďalej pomáhať pri obrane Ukrajiny, samozrejme plne v súlade s ustanoveniami Charty OSN,“ doplnil Naď. V tejto súvislosti veľvyslankyňa Švédska ocenila poskytnutie slovenského systému S-300 Ukrajine.V oblasti vzájomnej spolupráce Slovenska a Švédska šéf rezortu obrany vyzdvihol iniciatívu Švédskeho kráľovstva obnoviť politicko-vojenský dialóg na expertnej úrovni po niekoľkých rokoch stagnácie, a to formou rokovaní v rámci medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB v Bratislave.Ďalšími potenciálnymi oblasťami rozvoja bilaterálnej spolupráce sú podľa neho napríklad vzdelávanie a cvičenie personálu ozbrojených síl, prehlbovanie interoperability a tiež zdieľanie skúseností zo štruktúr regionálnej obrannej a bezpečnostnej spolupráce s nordickými krajinami.