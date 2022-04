Zelenskyj chce viac ťažkých zbraní a Biden v súvislosti s vojnou po prvý raz použil slovo genocída

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden v utorok povedal, že ruská vojna na Ukrajine sa v podstate rovná genocíde. Povedal to vôbec po prvý raz, pričom počas návštevy amerického štátu Iowa ruského prezidenta Vladimira Putina obvinil z toho, že sa snaží „vymazať čo i len myšlienku byť Ukrajincom".Zároveň povedal, že bude na právnikoch, aby rozhodli, či konanie Ruska spĺňa medzinárodný štandard pre genocídu, ako tvrdia ukrajinskí predstavitelia, ale podotkol, že jemu sa to tak zdá.Bidenovo vyjadrenie pochválil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , ktorý vyzýva lídrov na Západe, aby termín používali na opísanie ruskej invázie na Ukrajinu. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že Bidenove slová sú pravdivé a sú to slová pravého lídra, pričom tiež zdôraznil, že Ukrajina potrebuje viac ťažkých zbraní, aby zabránila ďalším ruským zverstvám.