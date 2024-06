Naď sa zamotáva do klamstiev. Analýza na darovanie stíhačiek Ukrajine podľa ministerstva neexistovala a podáva trestné oznámenie (video)

Naď zradil Slovensko

21.6.2024 (SITA.sk) - Bývalý minister obrany Jaroslav Naď Demokrati ) podľa rezortu obrany klame a trvá na tom, že analýza na darovanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine nikdy neexistovala. Uviedol to štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher na piatkovej tlačovej besede.Melicher sa povenoval dokumentom, ktoré nedávno predstavil Naď na tlačovej besede. Malo ísť o dokumenty, ktoré oprávňovali vládu bez dôvery darovať vojenskú techniku Ukrajine. Melicher tieto dokumenty spochybňuje a vyvracia. Ministerstvo súčasne podáva trestné oznámenia z podozorienia pre viaceré trestné činy.„Minister obrany má chrániť občanov, no namiesto toho ich vystavil nebezpečenstvu. Som presvedčený o tom, že Naď zradil Slovensko, a po dôslednom audite a nájdení celého radu pochybení a zlyhaní podáva MO SR trestné oznámenia,“ vyhlásil Melicher.Zároveň spresnil, že podávajú trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu sabotáže, a teda vlastizrady, ďalej pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa a pre podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.Ako Melicher pripomenul, Naď vo februári, respektíve v máji 2023 hovoril, že existuje jedna analýza. „Postupom času sme sa dostali do stavu, keď pred pár dňami na tlačovej konferencii uviedol, že existujú doslova štyri právne analýzy k odovzdaniu protivzdušnej obrany na Ukrajinu v čase, keď bola vláda v demisii,“ upozornil Melicher.Ďalej pokračoval, že ak ide o údajnú právnu analýzu, tak počas hĺbkového auditu na rezorte obrany, ktorý trval od konca minulého roka až do rozhodnutia ukončenia prípadu ombudsmanom Róbertom Dobrovodským sa zistilo, že právna analýza neexistuje a nenáchadza sa nikde na ministerstve.Melicher pripomenul, že analýzu Naď spomínal ešte vo februári 2023 s tým, že nevidí dôvod na to, aby ju ukázal odbornej alebo laickej verejnosti.„Neskôr, o tri mesiace na to, usporiadal tlačovú konferenciu, kde túto analýzu ukázal, a ja som si ju stiahol z jedného denníka. Analýza nemá registratúrne číslo, nie je zaradená spisovo, analýzu nepotvrdili žiadne iné zložky. Keď chcete prijať nejaký dokument takejto vážnosti, tak potrebujete mať kontrasignáciu na každom odbore, cez ktorý to prechádza,“ spresnil štátny tajomník s tým, že na tejto analýze sa ani jeden podpis nenachádzal.Melicher uviedol, že išlo o bežné poradné stanovisko a nie o skutočnú analýzu. „Takéto poradné stanoviská som počas svojej funkcie dostával doslova denne. Nepotvrdzuje to nič iné, ako to, že sa Naď zamotáva do svojich vlastných klamstiev,“ vyhlásil Melicher.Analýzu Naď opäť ukázal na nedávnej tlačovej konferencii. „Celá analýza je v podstate po roku a pol zrazu na hlavičkovom papieri ministerstva obrany,“ upozornil Melicher a v tejto súvislosti sa domnieva, že Naď disponuje oficiálnou šablónou alebo hlavičkovým papierom MO SR.„Mám dôvodné podozrenie, že text, ktorý sme videli dodatočne dopísal do šablóny a použil to ako podporný argument na svojej tlačovej konferencii, pretože sa zamotáva do klamstiev. Ak je to naozaj tak, a zneužil oficiálnu listinu, tak sa to dá považovať za naplnenie skutkovej podstaty trestného činu alebo môžme mať dôvodné podozrenie pre trestný čin zneužívania úradnej listiny,“ zdôraznil Melicher s tým, že to opäť dokazuje len to, že takáto listina v skutočnosti nejestvuje.Melicher našiel tiež dokument, ktorý Naď prezentoval ako analýzu právneho stavu. Ako však zistil, opäť nešlo o analýzu, ale o výpoveď bývalého ministra vyšetrovateľke NAKA z 28. apríla 2023, a teda mesiac po tom, čo odovzdali techniku Ukrajine. Vyšetrovateľka sa ho podľa slov Melichera pýtala, prečo poslali vojenskú techniku Ukrajine.„Môže slúžiť výpoveď vyšetrovateľke NAKA ako oficiálna právna analýza, ktorou si ospravedlňujú odovzdanie, respektíve darovanie vojenskej techniky v hodnote takmer pol miliardy eur mimo územia SR? Ja som presvedčený, že nie,“ dodal Melicher, ktorý sa pozrel aj na analýzu z Ozbrojených síl SR . Tá je podľa neho len vyhodnotením stavu danej techniky, no nikde nehovorí o jej darovaní.Melicher súčasne ukázal aj ďalší dokument, ktorý našiel na MO SR z čias, keď bol počas úradníckej vlády ministrom obrany Martin Sklenár.„Je to oficiálny dokument zo 14. augusta 2023. Je to opäť výpoveď vyšetrovateľke Policajného zboru, ktorá sa Sklenára pýta jednoduchú zrozumiteľnú otázku,“ uviedol Melicher s tým, že vyšetrovateľka žiadala zaslanie oficiálnej právnej analýzy, ktorú spomínal Naď.„Odpoveď Sklenára je, že sa dokument nenachádza v žiadnej evidencii MO SR, a preto jeho predloženie vzhľadom na jeho neexistenciu nie je možné,“ citoval Melicher z dokumentu a opätovne preto zdôraznil, že analýza naozaj neexistuje a nikdy neexistovala.„Naď klame a snaží si vylepšiť svoju pozíciu a nahrať politické body,“ skonštatoval Melicher s tým, že bývalá vláda podľa neho takúto analýzu urobiť nikdy ani nechcela, pretože by zistili, že ich konanie je protiprávne.