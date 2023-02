Naď si sám seba nevie predstaviť na kandidátke KDH, s Hegerom majú pripravený vlastný plán

Hegerova odpoveď asi nebude pozitívna

Naď a Heger majú vlastný plán

S Dzurindom o prepájaní nehovorili

6.2.2023 (Webnoviny.sk) - Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) si sám seba nevie predstaviť na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) . Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, pri téme KDH sa stotožňuje s lídrom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igorom Matovičom. „Stotožňujem sa s Igorom, KDH sa opakovane nedostalo do Národnej rady SR práve kvôli tomu, že boli nerozvážni a silou mocou chceli ísť sami do volieb. Vždy dostali nad štyri percentá hlasov a dovolím si povedať, že teraz by dostali ešte menej, keď pôjdu do volieb samostatne. Z tejto polohy ponúkať dočasne poverenému premiérovi SR Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) ,dvojku´ na kandidátke, nie je adekvátnou ponukou, a myslím si, že Heger na to nebude pozitívne reagovať," uviedol Naď.Dodal, že čokoľvek, čo ponúkne predseda KDH Milan Majerský Hegerovi alebo komukoľvek inému, nemusí na konci dňa „prejsť".Dočasne poverený šéf obrany taktiež vysvetlil, že Heger si ponuku od KDH váži, no skôr vidí cestu v tom, aby sa hnutie spájalo s konzervatívnymi silami, aby zbytočne neprepadli hlasy.„Spupnosť KDH v súvislosti s tým, že chcú ísť sami do volieb a opäť prepadnú hlasy, je nezodpovedné, zbytočné a zlé pre samotné KDH. V tomto hnutí je veľa ľudí, ktorých si osobne vážim, a myslím, že by bolo fajn, keby sa dostali do politiky. No mali by sa skôr spájať," tvrdí Naď.Zároveň dodal, že s Eduardom Hegerom majú vlastnú predstavu a svoj plán, ktorý v správny čas detailnejšie predstavia. „Nie je dobré, aby hlas demokratického voliča prepadával. Všetko ďalšie príde v najbližších dňoch a týždňoch," povedal.Jaroslav Naď v relácii ďalej uviedol, že s Mikulášom Dzurindom , ktorý v súčasnosti pôsobí v strane Modrá koalícia , ešte nehovoria o možnom prepájaní.„Sústredím sa na to, že s Hegerom dávame dokopy svoje veci a na našu spoluprácu sa teším. Je to človek, ktorý je prirodzeným lídrom," dodal Naď.(SITA, mt;vr),202302060119