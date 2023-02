O2 predstavilo novú generáciu O2 Paušálov s prelomovou funkciou Cashback a Netflixom v cene paušálu

Netflix

6.2.2023 (Webnoviny.sk) -"Z nových O2 Paušálov si zákazník veľmi jednoducho vyberie a už v základnej ponuke obsahujú tie najžiadanejšie funkcionality. Zákazník si ich môže obohatiť o ďalšie služby a tak si sám jednoducho vyskladať ideálny paušál pre seba. Už samotný názov mu napovie, akým by mal preňho O2 Paušál byť - Bezstarostný, Pohodový alebo Základný," uviedol, komerčný riaditeľ O2.Nové portfólio paušálov je výsledkom dôkladnej analýzy telekomunikačných trendov na Slovensku a vo svete, bolo pripravené spolu so zákazníkmi a pre zákazníkov.je určený pre zákazníkov, ktorí chcú mať výnimočný paušál. Program im prináša neobmedzené dáta, volania, správy a tiež predplatné obľúbených služieb v cene paušálu. Súčasťou Bezstarostného O2 Paušálu je aj jedinečná funkciaktorá zákazníkovi automaticky vráti 5 € vo faktúre, ak neminie viac ako 15 GB dát za mesiac. Súčasťou paušálu je aj zľava na zariadenia vo výške 168 €.spĺňa nároky väčšiny zákazníkov, ponúka bohatých 10 GB dát na čokoľvek, neobmedzené volania a správy a predplatné obľúbených služieb v cene paušálu. Súčasťou paušálu je aj zľava na zariadenie vo výške 96 €.obsahuje štedrých 5 GB dát, 100 minút volaní, neobmedzené správy a rovnako aj možnosť získať predplatné na obľúbené služby za zvýhodnené ceny. Zákazníci tiež môžu využiť zľavu na zariadenie vo výške 48 €.O2 k novým O2 Paušálom pridáva jednu z najobľúbenejších streamovacích služieb na svete, Netflix. Je to po prvýkrát, čo sa Netflix stane súčasťou mobilného paušálu na Slovensku a to vďaka strategickému partnerstvu s O2. Zákazníci Bezstarostného a Pohodového O2 Paušálu si tak môžu Netflix aktivovať a využívať v cene paušálu.Okrem Netflixu môžu zákazníci získať aj predplatné ďalších obľúbených služieb, tak ako aj doteraz. Svoje predplatené služby si zákazník spravuje v prehľadnej O2 aplikácii Zákazník môže v O2 získať poukážku na nákup nového zariadenia výmenou za výkup jedného alebo aj viacerých zariadení. Poukážka za vykúpené zariadenie má platnosť 6 mesiacov a zákazník ju môže využiť na kúpu nového zariadenia či príslušenstva, alebo ju môže niekomu darovať. Poukážku je možné využiť pri nákupe na splátky aj za hotovosť. Zákazník môže kombináciou poukážky z výkupu a využitia zľavy na zariadenie získať telefón za mimoriadne dostupné ceny.Nový O2 Paušál so svojou skladbou dokáže uspokojiť drvivú väčšinu zákazníkov. Pre tých, ktorí hľadajú ešte niečo špeciálne, je určený koncept PLUS. Zákazníci si k paušálu môžu pridať niektorú z piatich služieb: Maximálna rýchlosť, Turborýchlosť, Dáta nerátam, Datahit alebo Neobmedzené volania.Informácie o nových O2 Paušáloch nájdete na https://www.o2.sk/ponuka/mobilne-sluzby/novy-o2-pausal Informačný servis