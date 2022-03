Naď: Slovensko je ochotné darovať Ukrajine systém S-300, potrebuje však náhradu (video)

Rokovania so spojencami

Východné krídlo NATO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko je ochotné darovať protivzdušný systém S-300 Ukrajine, potrebuje však náhradu. Zdôraznil to minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) vo štvrtok na tlačovej besede po rokovaní s ministrom obrany Spojených štátov amerických Lloydom Austinom v Bratislave.Naď doplnil, že Slovensko o tejto téme rokuje so spojencami, ale darovaním systému bez jeho náhrady by vznikla bezpečnostná diera na Slovensku aj v NATO.Americký šéf rezortu obrany skonštatoval, že Ukrajine je potrebné pomôcť a podporovať ich ozbrojené sily v tom, čo im funguje v boji s Ruskou federáciou. „Rozprávame sa viacerými partnermi a spojencami, aby sme im dali čo najviac spôsobilostí, aby sme neustále pomáhali Ukrajincom," povedal s tým, že Ukrajine sa doposiaľ darí zabrániť tomu, aby Rusko ovládlo vzdušný priestor.Naď tiež spomenul, že štvrtková návšteva Lloyda Austina je prvou návštevou amerického ministra obrany na Slovensku po 20 rokoch.Partneri spolu diskutovali o obrane Slovenskej republiky a východného krídla NATO a tiež o situácii na Ukrajine.„Prediskutovali sme dosť výrazne to, ako budeme hľadať spoločné cesty a aj realizujeme spoločné kroky v pomoci našim priateľom na Ukrajine. Kroky koordinujeme v rámci NATO a tiež spoločne na bilaterálnej úrovni so Spojenými štátmi americkými, aby sme posilnili obranu Ukrajiny. Ukrajina si to zaslúži," uviedol Naď.Ministri sa tiež rozprávali o záväzkoch krajín Aliancie. Zdôraznili, že záväzok dvoch percent HDP na obranu nie je cieľom, ale je základom. Naď informoval, že niektorí spojenci plánujú dávať na obranu aj tri percentá HDP. Rozprávali sa tiež o modernizácii Ozbrojených síl SR Témou stretnutia bol aj príspevok USA do jednotky NATO, ktorá na Slovensku vznikne. „Chceme posilniť našich spojencov a budeme pripravení nasadiť naše jednotky aj do predsunutej prítomnosti," doplnil Austin.