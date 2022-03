Rusom na Ukrajine dochádza čas, vojaci i munícia. Nasledujúcich 10 dní bude rozhodujúcich

17.3.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskej armáde na Ukrajine dochádza čas, vojaci i munícia. Ako uvádza web Centra pre analýzu európskej politiky (CEPA), tvrdí to americký generál Ben Hodges, ktorý dodáva, že Západ musí urýchliť dodávky zbraní pre Ukrajinu.„Najvyspelejšie rakety sú veľmi drahé a ich dostupnosť je obmedzená. Rusi si to asi začali uvedomovať, najmä preto, že sa pripravovali na operáciu trvajúcu len niekoľko dní a nepripravili si veľké zálohy," povedal Hodges.Podľa informácií ukrajinskej strany bolo dosiaľ zabitých takmer 14-tisíc ruských vojakov. Hodges je však voči tomuto číslu skeptický a skôr sa prikláňa k zisteniam Spojených štátov, ktoré hovoria o piatich až šiestich tisícoch. Hodges upozorňuje, že väčšina padlých ruských vojakov pochádzala z elitných jednotiek, a tak ich bude ťažké nahradiť. Tvrdí, že Kremeľ nebude môcť pred verejnosťou dlho skrývať skutočný počet obetí.Hodges upozornil, že 1. apríla sa začne ďalší nábor do ruskej armády a „pred nami je rozhodujúcich 10 dní". „Sú to naozajstné preteky, ale nevidím, že mobilizácia bude dostatočná. Musíme okamžite pritlačiť na plynový pedál," zakončil Hodges.