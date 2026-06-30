Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Melánia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. júna 2026

Nad štadiónmi počas futbalových MS zachytili viac než tisíc dronov, FBI hlási stovky zásahov


Tagy: Bezpečnosť Drony MS 2026 vo futbale

Od začiatku futbalových majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade zaznamenali bezpečnostné zložky viac než tisíc prípadov výskytu dronov v blízkosti štadiónov a turnajových lokalít. Viac ako 300 z nich bolo ...



Zdieľať
gettyimages 2281725623 676x451 30.6.2026 (SITA.sk) - Od začiatku futbalových majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade zaznamenali bezpečnostné zložky viac než tisíc prípadov výskytu dronov v blízkosti štadiónov a turnajových lokalít. Viac ako 300 z nich bolo podľa úradov neutralizovaných a viac ako 500 zariadení skončilo v rukách Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).


Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. Informoval o tom koordinátor Bieleho domu pre turnaj Andrew Giuliani.

„Do nedeľného večera sme zaznamenali 1 139 detekcií dronov na MS a súvisiacich miestach, pričom viac ako 300 z nich bolo doteraz neutralizovaných,“ uviedol Giuliani v Medzinárodnom centre pre policajnú spoluprácu (IPCC) neďaleko Washingtonu, ktoré organizuje FBI. Podotkol, že drony boli vyradené z prevádzky bez použitia sily, avšak bez bližšieho vysvetlenia postupu.

FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. „Zhabali sme viac ako 500 týchto dronov, aby mohli byť spracované ako dôkaz v rámci vyšetrovaní FBI,“ povedal Doug Olson, špeciálny agent zodpovedný za koordináciu bezpečnosti MS.

Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Podľa úradov sa rozšírili právomoci miestnych zložiek na rušenie a zachytávanie dronov a špeciálnym výcvikom prešli aj policajti v 11 hostiteľských mestách.

FBI pripomenula aj ďalší bezpečnostný incident z minulého mesiaca, keď sa podarilo prekaziť plánovaný útok na podujatie zmiešaných bojových umení pri Bielom dome počas osláv 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa. Podľa vyšetrovateľov mal zahŕňať použitie dronov s výbušninami.

Pre porovnanie, počas olympijských hier v Paríži v roku 2024 francúzske úrady zaznamenali viac ako 350 narušení vzdušného priestoru dronmi, čo viedlo k 81 zadržaniam, uvádza sa v správe francúzskeho Národného zhromaždenia.


Zdroj: SITA.sk - Nad štadiónmi počas futbalových MS zachytili viac než tisíc dronov, FBI hlási stovky zásahov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnosť Drony MS 2026 vo futbale
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Starmer sľúbil takmer 300 miliárd libier na modernizáciu britskej armády
<< predchádzajúci článok
Spoločnosť SAS objednala lietadlá Airbus za viac ako desať miliárd dolárov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 