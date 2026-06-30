|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Melánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. júna 2026
Nad štadiónmi počas futbalových MS zachytili viac než tisíc dronov, FBI hlási stovky zásahov
Od začiatku futbalových majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade zaznamenali bezpečnostné zložky viac než tisíc prípadov výskytu dronov v blízkosti štadiónov a turnajových lokalít. Viac ako 300 z nich bolo ...
Zdieľať
30.6.2026 (SITA.sk) - Od začiatku futbalových majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade zaznamenali bezpečnostné zložky viac než tisíc prípadov výskytu dronov v blízkosti štadiónov a turnajových lokalít. Viac ako 300 z nich bolo podľa úradov neutralizovaných a viac ako 500 zariadení skončilo v rukách Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. Informoval o tom koordinátor Bieleho domu pre turnaj Andrew Giuliani.
„Do nedeľného večera sme zaznamenali 1 139 detekcií dronov na MS a súvisiacich miestach, pričom viac ako 300 z nich bolo doteraz neutralizovaných,“ uviedol Giuliani v Medzinárodnom centre pre policajnú spoluprácu (IPCC) neďaleko Washingtonu, ktoré organizuje FBI. Podotkol, že drony boli vyradené z prevádzky bez použitia sily, avšak bez bližšieho vysvetlenia postupu.
FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. „Zhabali sme viac ako 500 týchto dronov, aby mohli byť spracované ako dôkaz v rámci vyšetrovaní FBI,“ povedal Doug Olson, špeciálny agent zodpovedný za koordináciu bezpečnosti MS.
Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Podľa úradov sa rozšírili právomoci miestnych zložiek na rušenie a zachytávanie dronov a špeciálnym výcvikom prešli aj policajti v 11 hostiteľských mestách.
FBI pripomenula aj ďalší bezpečnostný incident z minulého mesiaca, keď sa podarilo prekaziť plánovaný útok na podujatie zmiešaných bojových umení pri Bielom dome počas osláv 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa. Podľa vyšetrovateľov mal zahŕňať použitie dronov s výbušninami.
Pre porovnanie, počas olympijských hier v Paríži v roku 2024 francúzske úrady zaznamenali viac ako 350 narušení vzdušného priestoru dronmi, čo viedlo k 81 zadržaniam, uvádza sa v správe francúzskeho Národného zhromaždenia.
Zdroj: SITA.sk - Nad štadiónmi počas futbalových MS zachytili viac než tisíc dronov, FBI hlási stovky zásahov © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas prebiehajúceho svetového šampionátu evidujú americké bezpečnostné orgány masívny nárast incidentov s dronmi v okolí športovísk. Informoval o tom koordinátor Bieleho domu pre turnaj Andrew Giuliani.
„Do nedeľného večera sme zaznamenali 1 139 detekcií dronov na MS a súvisiacich miestach, pričom viac ako 300 z nich bolo doteraz neutralizovaných,“ uviedol Giuliani v Medzinárodnom centre pre policajnú spoluprácu (IPCC) neďaleko Washingtonu, ktoré organizuje FBI. Podotkol, že drony boli vyradené z prevádzky bez použitia sily, avšak bez bližšieho vysvetlenia postupu.
FBI zároveň uviedla, že viac ako 500 dronov bolo zaistených na účely vyšetrovania. „Zhabali sme viac ako 500 týchto dronov, aby mohli byť spracované ako dôkaz v rámci vyšetrovaní FBI,“ povedal Doug Olson, špeciálny agent zodpovedný za koordináciu bezpečnosti MS.
Spojené štáty v rámci zabezpečenia turnaja, ktorý organizujú spoločne s Mexikom a Kanadou, vyčlenili na protidronové opatrenia stovky miliónov dolárov. Podľa úradov sa rozšírili právomoci miestnych zložiek na rušenie a zachytávanie dronov a špeciálnym výcvikom prešli aj policajti v 11 hostiteľských mestách.
FBI pripomenula aj ďalší bezpečnostný incident z minulého mesiaca, keď sa podarilo prekaziť plánovaný útok na podujatie zmiešaných bojových umení pri Bielom dome počas osláv 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa. Podľa vyšetrovateľov mal zahŕňať použitie dronov s výbušninami.
Pre porovnanie, počas olympijských hier v Paríži v roku 2024 francúzske úrady zaznamenali viac ako 350 narušení vzdušného priestoru dronmi, čo viedlo k 81 zadržaniam, uvádza sa v správe francúzskeho Národného zhromaždenia.
Zdroj: SITA.sk - Nad štadiónmi počas futbalových MS zachytili viac než tisíc dronov, FBI hlási stovky zásahov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Starmer sľúbil takmer 300 miliárd libier na modernizáciu britskej armády
Starmer sľúbil takmer 300 miliárd libier na modernizáciu britskej armády
<< predchádzajúci článok
Spoločnosť SAS objednala lietadlá Airbus za viac ako desať miliárd dolárov
Spoločnosť SAS objednala lietadlá Airbus za viac ako desať miliárd dolárov