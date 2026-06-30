Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Melánia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. júna 2026

Spoločnosť SAS objednala lietadlá Airbus za viac ako desať miliárd dolárov


Tagy: dopravné lietadlá Nákup Objednávka

Najväčšia investícia v histórii škandinávskej leteckej spoločnosti má podporiť rozvoj diaľkových liniek a rast po rokoch finančných problémov. Škandinávska



Zdieľať
gettyimages 2211546174 676x451 30.6.2026 (SITA.sk) - Najväčšia investícia v histórii škandinávskej leteckej spoločnosti má podporiť rozvoj diaľkových liniek a rast po rokoch finančných problémov.

Škandinávska letecká spoločnosť SAS v utorok oznámila objednávku až 40 nových lietadiel Airbus v hodnote viac ako desať miliárd dolárov. Ide o najväčšiu investíciu v histórii firmy a ďalší signál jej zotavenia po rokoch finančných problémov.



Najväčšia investícia


Objednávka zahŕňa nové diaľkové lietadlá Airbus A330-900neo a ďalšie stroje Airbus A330-300, ktoré majú pomôcť rozšíriť kapacitu spoločnosti pred dodaním novej flotily. SAS uviedla, že investícia podporí ďalší rozvoj jej siete diaľkových spojení.


„Je to najväčšia investícia v histórii našej spoločnosti a jasný signál našej dôvery v budúcnosť,“ vyhlásil generálny riaditeľ SAS Anko van der Werff.


Letecká spoločnosť v posledných rokoch zápasila s vážnymi finančnými problémami, ku ktorým prispel aj prepad leteckej dopravy počas pandémie ochorenia COVID-19.



Spoločnosť rastie


V roku 2022 požiadala SAS v Spojených štátoch o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 konkurzného zákona a spustila rozsiahly program znižovania nákladov.


Francúzsko-holandská skupina Air France-KLM, ktorá vlastní takmer 20-percentný podiel v SAS, zároveň pripravuje prevzatie väčšinovej kontroly nad spoločnosťou.


Podľa analýzy zverejnenej SAS by plánovaný rast mohol do roku 2030 vytvoriť približne 25 000 nových pracovných miest v Dánsku a ďalších 4 000 na juhu Švédska.




Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť SAS objednala lietadlá Airbus za viac ako desať miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dopravné lietadlá Nákup Objednávka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nad štadiónmi počas futbalových MS zachytili viac než tisíc dronov, FBI hlási stovky zásahov
<< predchádzajúci článok
Zomrela 102-ročná Edita Šalamonová, jedna z posledných žien na Slovensku, ktoré prežili Auschwitz

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 