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30. júna 2026
Spoločnosť SAS objednala lietadlá Airbus za viac ako desať miliárd dolárov
Najväčšia investícia v histórii škandinávskej leteckej spoločnosti má podporiť rozvoj diaľkových liniek a rast po rokoch finančných problémov. Škandinávska
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Škandinávska letecká spoločnosť SAS v utorok oznámila objednávku až 40 nových lietadiel Airbus v hodnote viac ako desať miliárd dolárov. Ide o najväčšiu investíciu v histórii firmy a ďalší signál jej zotavenia po rokoch finančných problémov.
Najväčšia investícia
Objednávka zahŕňa nové diaľkové lietadlá Airbus A330-900neo a ďalšie stroje Airbus A330-300, ktoré majú pomôcť rozšíriť kapacitu spoločnosti pred dodaním novej flotily. SAS uviedla, že investícia podporí ďalší rozvoj jej siete diaľkových spojení.
„Je to najväčšia investícia v histórii našej spoločnosti a jasný signál našej dôvery v budúcnosť,“ vyhlásil generálny riaditeľ SAS Anko van der Werff.
Letecká spoločnosť v posledných rokoch zápasila s vážnymi finančnými problémami, ku ktorým prispel aj prepad leteckej dopravy počas pandémie ochorenia COVID-19.
Spoločnosť rastie
V roku 2022 požiadala SAS v Spojených štátoch o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 konkurzného zákona a spustila rozsiahly program znižovania nákladov.
Francúzsko-holandská skupina Air France-KLM, ktorá vlastní takmer 20-percentný podiel v SAS, zároveň pripravuje prevzatie väčšinovej kontroly nad spoločnosťou.
Podľa analýzy zverejnenej SAS by plánovaný rast mohol do roku 2030 vytvoriť približne 25 000 nových pracovných miest v Dánsku a ďalších 4 000 na juhu Švédska.
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť SAS objednala lietadlá Airbus za viac ako desať miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
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