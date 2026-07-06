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06. júla 2026
Naď vyčíta opozícii, že pri referende nebola v jednom šíku. Chcel byť osamelý bežec, no teraz mu pri prehre chýbame, skonštatoval Macko – VIDEO
Macko v príspevku na sociálnej sieti zdôrazňuje, že Demokrati sa o referende rozhodli sami a nepočúvali pri tom ostatných, že tretia otázka je protiústavná. Expert na obranu a bezpečnosť a predseda ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Macko v príspevku na sociálnej sieti zdôrazňuje, že Demokrati sa o referende rozhodli sami a nepočúvali pri tom ostatných, že tretia otázka je protiústavná.
Expert na obranu a bezpečnosť a predseda mimoparlamentnej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska, Pavel Macko reagoval na vyhlásenia predsedu Demokratov Jaroslava Naďa a jeho očakávania, že v súvislosti s referendom sa opozícia spojí v jeden šík.
Macko v príspevku na sociálnej sieti zdôrazňuje, že Demokrati sa o referende rozhodli sami a nepočúvali pri tom ostatných, že tretia otázka je protiústavná.
„Buďme úprimní. Predseda Demokratov nám všetkým vyčíta, že sme neboli v jednom šíku s ním. Trochu mi pripomína Donalda Trumpa pri útoku na Irán. Kde bol šéf Demokratov, keď sa SÁM rozhodol pre zbieranie podpisov pod referendum? Kde bol, keď sme hovorili, že tretia otázka je protiústavná? Vtedy chcel byť osamelý bežec - využiť pozitívny dištanc na štartovom poli a byť víťaz vlastného preteku. Teraz mu chýbame pri prehre?“ pýtal sa Macko.
Ako ďalej zdôraznil, do volieb 2027 ešte čaká opozíciu obrovský kus cesty. „Treba vykročiť správnou nohou, začať sa rozumne a spoločne baviť o spoločnej ponuke, nie o miestach na kandidátke. Inak nás Fico s Republikou a ruskou piatou kolónou prevalcujú,“ myslí si Macko.
Podľa jeho slov sa teda v rámci opozície treba rozprávať najprv o tom, čo budú spoločne presadzovať v prospech občanov a Slovenska a dať dokopy atraktívnu ponuku, teda niečo, čo je viac než odpor k Robertovi Ficovi.
Bezpečnostný expert dopredu informoval o tom, že sa referenda zúčastní aj napriek tomu, že ho označil za zbytočný.
„Zbytočného sobotného referenda sa zúčastním aj napriek tomu, že zrejme nič nevyrieši a že tie dve otázky, ktoré zostali, sa dali jednoducho vyriešiť obyčajným zákonom v Národnej rade," uviedol cez víkend Macko s tým, že pri tretej otázke bolo od začiatku zrejmé, že bude protiústavná. "Referendum sa zmenilo na predraženú kampaň jednej politickej strany," skonštatoval tiež politik.
Referenda sa Macko zúčastnil podľa svojich slov z rešpektu k 400-tisíc občanom, ktorí podpísali petičné hárky, ďalej z rešpektu k orgánom samosprávy a volebným komisiám, ktoré referendum zorganizovali, a napokon z dôvodu, že slobodné voľby a možnosť zúčastniť sa referenda je právo a výsada, ktorú si treba vážiť.
Zdroj: SITA.sk - Naď vyčíta opozícii, že pri referende nebola v jednom šíku. Chcel byť osamelý bežec, no teraz mu pri prehre chýbame, skonštatoval Macko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Expert na obranu a bezpečnosť a predseda mimoparlamentnej strany ODS – Občianski demokrati Slovenska, Pavel Macko reagoval na vyhlásenia predsedu Demokratov Jaroslava Naďa a jeho očakávania, že v súvislosti s referendom sa opozícia spojí v jeden šík.
Macko v príspevku na sociálnej sieti zdôrazňuje, že Demokrati sa o referende rozhodli sami a nepočúvali pri tom ostatných, že tretia otázka je protiústavná.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/referendum-2026-na-slovensku-fotografie/">Referendum 2026 na Slovensku (fotografie)
„Buďme úprimní. Predseda Demokratov nám všetkým vyčíta, že sme neboli v jednom šíku s ním. Trochu mi pripomína Donalda Trumpa pri útoku na Irán. Kde bol šéf Demokratov, keď sa SÁM rozhodol pre zbieranie podpisov pod referendum? Kde bol, keď sme hovorili, že tretia otázka je protiústavná? Vtedy chcel byť osamelý bežec - využiť pozitívny dištanc na štartovom poli a byť víťaz vlastného preteku. Teraz mu chýbame pri prehre?“ pýtal sa Macko.
Ako ďalej zdôraznil, do volieb 2027 ešte čaká opozíciu obrovský kus cesty. „Treba vykročiť správnou nohou, začať sa rozumne a spoločne baviť o spoločnej ponuke, nie o miestach na kandidátke. Inak nás Fico s Republikou a ruskou piatou kolónou prevalcujú,“ myslí si Macko.
Podľa jeho slov sa teda v rámci opozície treba rozprávať najprv o tom, čo budú spoločne presadzovať v prospech občanov a Slovenska a dať dokopy atraktívnu ponuku, teda niečo, čo je viac než odpor k Robertovi Ficovi.
Referenda sa zúčastnil
Bezpečnostný expert dopredu informoval o tom, že sa referenda zúčastní aj napriek tomu, že ho označil za zbytočný.
„Zbytočného sobotného referenda sa zúčastním aj napriek tomu, že zrejme nič nevyrieši a že tie dve otázky, ktoré zostali, sa dali jednoducho vyriešiť obyčajným zákonom v Národnej rade," uviedol cez víkend Macko s tým, že pri tretej otázke bolo od začiatku zrejmé, že bude protiústavná. "Referendum sa zmenilo na predraženú kampaň jednej politickej strany," skonštatoval tiež politik.
Referenda sa Macko zúčastnil podľa svojich slov z rešpektu k 400-tisíc občanom, ktorí podpísali petičné hárky, ďalej z rešpektu k orgánom samosprávy a volebným komisiám, ktoré referendum zorganizovali, a napokon z dôvodu, že slobodné voľby a možnosť zúčastniť sa referenda je právo a výsada, ktorú si treba vážiť.
Zdroj: SITA.sk - Naď vyčíta opozícii, že pri referende nebola v jednom šíku. Chcel byť osamelý bežec, no teraz mu pri prehre chýbame, skonštatoval Macko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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