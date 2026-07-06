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06. júla 2026

Pellegrini upozornil na dôležitosť odkazu solúnskych bratov. Bez vzdelania si nemôžeme uchovať nezávislosť – VIDEO, FOTO


Tagy: Cyril a Metod cyrilo-metodské slávnosti Devín Prezident Slovenskej republiky Vzdelanie

Cyrilometodskú tradíciu označil za jeden zo základných pilierov slovenskej identity a štátnosti, odkaz týchto svätých je podľa neho aktuálny aj dnes, a to najmä v troch oblastiach. Bez vzdelania, ...



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738504055_1556001499486596_6753823948341718570_n e1783323999560 676x467 6.7.2026 (SITA.sk) - Cyrilometodskú tradíciu označil za jeden zo základných pilierov slovenskej identity a štátnosti, odkaz týchto svätých je podľa neho aktuálny aj dnes, a to najmä v troch oblastiach.


Bez vzdelania, kultúry a uvedomenia si svojich historických koreňov nemožno dlhodobo uchovať svoju nezávislosť. Vo svojom príhovore počas Celonárodných osláv pri príležitosti 1163. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska to uviedol prezident Peter Pellegrini.

Cyrilometodskú tradíciu označil za jeden zo základných pilierov slovenskej identity a štátnosti, odkaz týchto svätých je podľa neho aktuálny aj dnes, a to najmä v troch oblastiach, ktorými sú nezávislosť, rovnoprávnosť a vzdelanie dostupné pre všetkých.

Budovanie suverenity na kultúre a vzdelanosti


Pellegrini podotkol, že už Veľká Morava budovala svoju suverenitu aj na kultúre a vzdelanosti, nielen na vojenskej a ekonomickej sile. Je toho názoru, že knieža Rastislav postavil vzdelanie a kultúru do centra svojej politiky a vytvoril tak základ nezávislosti krajiny.

„Ak teda hovorím o nezávislosti, môžeme dnes smelo povedať, že bez vzdelania celého národa, kultúry a vedomia si svojich historických koreňov nie je možné dlhodobo si uchovať svoju nezávislosť,“ prízvukoval.

Hlava štátu označila rovnoprávnosť za jednu z kľúčových hodnôt cyrilometodského odkazu, poukázala pritom na historický zápas sv. Cyrila za uznanie staroslovienčiny ako rovnocenného jazyka pri šírení viery.

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Prínos solúnskych bratov


„Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či slnko nesvieti takisto na všetkých? Či nedýchame na vzduchu rovnako všetci?“ citoval slová sv. Cyrila. Daný odkaz je podľa Pellegriniho dodnes príkladom, že všetky národy a jazyky majú rovnaké práva, a to bez ohľadu na veľkosť či historické okolnosti.

Princíp rovnoprávnosti sa podľa jeho slov vzťahuje aj na všetkých občanov Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich pôvod, vierovyznanie, farbu pleti či životnú situáciu. V súvislosti so vzdelaním prezident upozornil, že jazyk, ktorý solúnski bratia priniesli na Veľkú Moravu, umožnil zdieľať informácie oveľa väčšiemu počtu ľudí než dovtedy.

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Odvaha snívať o veľkých cieľoch


V súčasnosti podľa neho ale čelíme paradoxu, keď sa informácie či moderné technológie stávajú doménou niekoľkých krajín, korporácií, alebo aj jednotlivcov. Vzdelanie považuje Pellegrini za jedinú odpoveď na moderný pokrok, v tomto smere vyzdvihol potrebu kritického myslenia, tvorivosti a ľudskosti. Osobitne na mladých ľudí apeloval, aby neprestávali byť zvedaví a aktívni vo vzdelávaní, a to aj napriek prítomnosti umelej inteligencie.

„Pracujte s ňou tak, aby bola vaším sluhom, a nie vaším pánom,“ zdôraznil. Podľa Pellegriniho sa sila národa prejavuje najmä v odvahe snívať o veľkých cieľoch a schopnosti zmeniť ich na skutočnosť.

I zrovnoprávnenie staroslovienčiny s ostatnými biblickými jazykmi bolo podľa neho kedysi len snom, ktorý sa napokon stal realitou. „Nezabudnime ako národ snívať, pretože to, čo je dnes snom, môže byť zajtra realitou,“ uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini upozornil na dôležitosť odkazu solúnskych bratov. Bez vzdelania si nemôžeme uchovať nezávislosť – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cyril a Metod cyrilo-metodské slávnosti Devín Prezident Slovenskej republiky Vzdelanie
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