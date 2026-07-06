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06. júla 2026

Zelenskyj žiada od NATO rozhodné kroky po ďalšom smrtiacom útoku na Kyjev


Tagy: Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Ukrajinský prezident vyzval spojencov na posilnenie protivzdušnej obrany po ruskom útoku, pri ktorom zahynulo najmenej 14 ľudí. Ukrajinský prezident



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ukraine_honduras_53766 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident vyzval spojencov na posilnenie protivzdušnej obrany po ruskom útoku, pri ktorom zahynulo najmenej 14 ľudí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyzval spojencov, aby na nadchádzajúcom samite NATO v Ankare prijali „silné rozhodnutia“ na podporu Ukrajiny.


Reagoval tak na nočný ruský útok na Kyjev a jeho okolie, ktorý si podľa úradov vyžiadal najmenej 14 obetí a desiatky zranených.


„Je mimoriadne dôležité, aby svet – predovšetkým Spojené štáty a naši európski partneri – vyšiel zo samitu NATO v Ankare so silnými rozhodnutiami na podporu našej protivzdušnej obrany,“ uviedol Zelenskyj.



Ruské rakety a drony


Rusko zaútočilo na ukrajinské hlavné mesto balistickými raketami a dronmi. Poškodených bolo viacero obytných budov a záchranári ešte niekoľko hodín po útoku prehľadávali trosky. Zelenského výzva prichádza pred očakávaným stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na okraj samitu NATO.



Intenzívne útoky


Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo útoky na ukrajinské mestá, zatiaľ čo Ukrajina stupňuje údery na energetickú a vojenskú infraštruktúru hlboko na území kontrolovanom Moskvou. Obe strany tak pred samitom zvyšujú tlak nielen na fronte, ale aj ďaleko v tyle protivníka.



Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj žiada od NATO rozhodné kroky po ďalšom smrtiacom útoku na Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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