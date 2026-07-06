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06. júla 2026
Zelenskyj žiada od NATO rozhodné kroky po ďalšom smrtiacom útoku na Kyjev
Ukrajinský prezident vyzval spojencov na posilnenie protivzdušnej obrany po ruskom útoku, pri ktorom zahynulo najmenej 14 ľudí. Ukrajinský prezident
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyzval spojencov, aby na nadchádzajúcom samite NATO v Ankare prijali „silné rozhodnutia“ na podporu Ukrajiny.
Reagoval tak na nočný ruský útok na Kyjev a jeho okolie, ktorý si podľa úradov vyžiadal najmenej 14 obetí a desiatky zranených.
„Je mimoriadne dôležité, aby svet – predovšetkým Spojené štáty a naši európski partneri – vyšiel zo samitu NATO v Ankare so silnými rozhodnutiami na podporu našej protivzdušnej obrany,“ uviedol Zelenskyj.
Ruské rakety a drony
Rusko zaútočilo na ukrajinské hlavné mesto balistickými raketami a dronmi. Poškodených bolo viacero obytných budov a záchranári ešte niekoľko hodín po útoku prehľadávali trosky. Zelenského výzva prichádza pred očakávaným stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na okraj samitu NATO.
Intenzívne útoky
Rusko v posledných týždňoch výrazne zintenzívnilo útoky na ukrajinské mestá, zatiaľ čo Ukrajina stupňuje údery na energetickú a vojenskú infraštruktúru hlboko na území kontrolovanom Moskvou. Obe strany tak pred samitom zvyšujú tlak nielen na fronte, ale aj ďaleko v tyle protivníka.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
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Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj žiada od NATO rozhodné kroky po ďalšom smrtiacom útoku na Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.
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