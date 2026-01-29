|
|
Štvrtok 29.1.2026
|
Meniny má Gašpar
|
Nadácia COOP Jednota pomáha v Prešove
Symbolický šek odovzdali Štefan Bujňák, predseda predstavenstva COOP Jednota Prešov, a Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota. ...
29.1.2026 (SITA.sk) - Symbolický šek odovzdali Štefan Bujňák, predseda predstavenstva COOP Jednota Prešov, a Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.
Nadácia COOP Jednota už 25 rokov kontinuálne podporuje aktivity, ktoré spája spoločenská zodpovednosť a humánne myšlienky. Svoju pomoc smeruje do všetkých regiónov Slovenska. V úvode roka zamierila pomoc Nadácie COOP Jednota na východ Slovenska, konkrétne do Prešova. Peňažný dar bol použitý na zakúpenie Sonografu Clarius C3 HD3 s príslušenstvom, ktorý je umiestnený na Klinike úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Prístroj bude slúžiť na ultrasonografické vyšetrenie brucha, panvy, hrudníka, ciev, kĺbov a chrbtice pacientov vo vysokom rozlíšení. Na odovzdávaní symbolického šeku sa zúčastnili primár Oddelenia úrazovej chirurgie Jozef Bujňák a Peter Firment, námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre chirurgické odbory FNsP J. A. Reimana Prešov.
Zdravie je to najcennejšie, čo človek má, preto nadácia dlhodobo vyvíja aktivity smerujúce k podpore zdravotníckych zariadení. Podporou nemocníc, ambulancií a liečebných ústavov zakúpením lekárskych prístrojov chce tak prispieť k zlepšeniu dostupnosti moderných vyšetrovacích a liečebných zdravotníckych prístrojov pre širokú verejnosť. "Radi by sme sa srdečne poďakovali Nadácii COOP Jednota za finančný dar, ktorým nadácia podporila Oddelenie úrazovej chirurgie našej nemocnice. Vďaka finančnému príspevku sme zakúpili mobilné ultrazvukové zariadenie. Prístroj pomôže pri rýchlej diagnostike pacientov priamo na oddelení. Sme vďační za podporu a ochotu takto prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti v našom regióne," hovorí Peter Firment, námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre chirurgické odbory FNsP J. A. Reimana Prešov. Čas je dôležitý, rozhodujú minúty. "Mobilný ultrazvuk je možné jednoducho presúvať podľa potrieb, čo umožní rýchle a presné vyšetrenie bez zbytočného čakania. Veľkým prínosom bude najmä pri vyšetrovaní detí, kde je rýchlosť a šetrnosť vyšetrenia rozhodujúca," zdôrazňuje primár Oddelenia úrazovej chirurgie Jozef Bujňák.
Domáci maloobchodný systém COOP Jednota pôsobí svojimi takmer 2 000 predajňami vo všetkých regiónoch Slovenska. Svoju pôsobnosť v regiónoch umocňuje spolupatričnosťou, podieľaním sa na aktívnom dianí a živote svojich zákazníkov i aktivitami spoločenskej zodpovednosti. COOP Jednota Prešov sa aktívne zapája do diania komunít v regióne Šariš na východe Slovenska. Finančná podpora má pre miestne komunity veľký význam, pretože pomáha rozvíjať vzdelávanie, kultúru, šport či iné lokálne projekty, ktoré by bez cielenej pomoci často nevznikli. "Naše družstvo dlhodobo podporuje športové a kultúrne podujatia v spolupráci s obecnými úradmi v obciach, kde prevádzkujeme predajne a aktívne sa tak podieľame na rozvoji miestnych komunít. V rámci podporných aktivít spolupracujeme tiež so školskými zariadeniami v daných obciach. Spoločenská zodpovednosť je pre nás neodmysliteľnou súčasťou, podporujeme náš región, jeho rast, lokálne tradície, komunity a krásy Slovenska," uvádza Štefan Bujňák, predseda predstavenstva COOP Jednota Prešov.
Podpora Nadácie COOP Jednota určená pre zdravotnícke zariadenia v regiónoch je dôležitá, pretože pomáha zlepšiť zdravotnú starostlivosť pre ľudí priamo v mieste, kde žijú. "Veľmi nás teší, že prostredníctvom Nadácie COOP Jednota môžeme prispieť k lepšiemu vybaveniu regionálnych zdravotníckych zariadení a tým aj ku skvalitneniu nimi poskytovaných služieb. Finančný príspevok sme sa tentokrát rozhodli venovať Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove," dodáva Š. Bujňák. Podpora zdravotníckych zariadení v regiónoch však prináša okrem modernizácie a skvalitňovania služieb pre pacientov aj lepšie pracovné podmienky pre zdravotnícky personál, ktorý zostáva pracovať doma na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Nadácia COOP Jednota pomáha v Prešove © SITA Všetky práva vyhradené.
