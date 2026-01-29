|
Štvrtok 29.1.2026
Štátny prieskum poslal Matoviča na hranicu zvoliteľnosti a Demokratov pod päť percent, voľby by vyhralo Progresívne Slovensko
Ak by sa parlamentné voľby konali uprostred januára, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by 22,2 percenta voličských ...
Zdieľať
29.1.2026 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali uprostred januára, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by 22,2 percenta voličských hlasov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate, ktorý bol realizovaný v dňoch 12. až 16. januára 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 085 respondentov. Dáta boli zbierané formou osobného rozhovoru.
Volieb by sa podľa tohto prieskumu zúčastnilo 66,4 percenta populácie, pričom 33,3 z nich deklarovalo, že by sa určite zúčastnili a ostatných 33,1 percent uviedlo, že by sa pravdepodobne zúčastnili. Účastníkom prieskumu bola položená otázka: „Predstavte si, že by sa voľby do NR SR konali už nasledujúcu sobotu. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“.
Za progresívcami sa podľa výsledkov prieskumu na druhom mieste umiestnila strana Smer-SD. Volilo by ju 17,5 percenta opýtaných.
Tretia priečka patrí v súčasnosti mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktoré by sa do parlamentu dostalo s podporou 11,6 percenta voličov.
Za Republikou skončila so ziskom 9,9 percenta voličských hlasov strana Hlas-SD, nasledovaná Kresťanskodemokratickým hnutím, ktoré by volilo 8,8 percenta respondentov.
Do parlamentu by sa ešte dostali strana Sloboda a Solidarita a tesne aj Hnutie Slovensko. Liberáli by získali hlasy 6,2 percenta opýtaných, matovičovcov by podporilo 5,2 percenta respondentov.
Brány Národnej rady SR by neprekročili Demokrati. Túto, v súčasnosti mimoparlamentnú stranu, by podľa prieskumu Infostatu volilo 4,1 percenta voličov.
Mimo parlamentných lavíc by ostala aj Maďarská Aliancia, vo voľbách by ju podporilo 3,5 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa tiež nedostala koaličná Slovenská národná strana so ziskom 2,7 percenta voličských hlasov, ani hnutie Sme rodina s 2,1 percentami hlasov.
