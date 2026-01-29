Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

29. januára 2026

Súd s Bombicom pokračuje znaleckým dokazovaním, na rade sú odborné posudky


Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vo štvrtok pokračuje súdny proces s Danielom Bombicom, prezývaným ...



Zdieľať
6803840d03fa5044231078 676x451 29.1.2026 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vo štvrtok pokračuje súdny proces s Danielom Bombicom, prezývaným aj Danny Kollár. Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR na neho podal ešte začiatkom júla 2025 obžalobu pre pôvodne 26 skutkov opísaných v 12 bodoch.

Bombic sa vyhlásil za nevinného


V zmysle podanej obžaloby sa Bombic na súde už v pondelok 26. januára vyjadril, že je nevinný s tým, že celá vec je nedorozumenie. Náplňou štvrtkového hlavného pojednávania je znalecké dokazovanie. Za týmto účelom sa pričítal znalecký posudok z oblasti kriminalistickej informatiky. Súd takisto predvolal znalca z oblasti politického extrémizmu Mateja Medveckého.

Na štvrtkové pojednávanie Bombica prišlo podporiť viacero sympatizantov. Dvoch z nich prikázala samosudkyňa vykázať z pojednávacej miestnosti už na začiatku pojednávania, keďže vykrikovali, že celý proces je divadlo a súd kolaboruje so zločineckým režimom.

V rámci dokazovania sa na súde oboznámili rôzne statusy a videá obžalovaného, ktorý sa sním následne vyjadroval. Opísal napríklad, ako zo zasiahla pandémia ochorenia COVID 19 v období, keď žil v Londýne. „Boli to najťažšie časy, aké sme zažili," povedal s tým, že v dôsledku rozhodnutia vládnych elít prišiel o prácu úspory a bol v izolácii.

Skutky obsiahnuté v obžalobe


Taktiež vysvetli, že meno Kollar začal používať, pretože „sa nachádza v slovensko spoločensko-politickom priestore niekoľkokrát". Taktiež komentoval medializované gesto O.K., ktoré používa a zdôraznil, že ho bude používať. Gesto podľa neho znamená „som OK, nezlomia ma, budem pokračovať v mojej činnosti".

Skutky obsiahnuté v obžalobe zahŕňajú zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Najvyšší súd zároveň ešte koncom roku 2025 zamietol sťažnosť Bombica proti prijatiu obžaloby zo strany ŠTS.

Žiadosť o zrušenie obvinenia bola zamietnutá


Bombic, ktorý býva označovaný za internetového agresora je momentálne stíhaný väzobne. Senát Najvyššieho súdu SR totiž ešte koncom apríla minulého roku vyhovel sťažnosti prokurátora proti skoršiemu rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu a rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného.

Dôvodom vzatia obvineného do väzby je podľa najvyššieho súdu hrozba pokračovania v trestnej činnosti. Generálny prokurátor Maroš Žilinka zároveň v júli 2025 zamietol návrh Davida Lindtnera, ktorý je obhajcom obvineného Bombica, na zrušenie obvinenia jeho klienta podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Najvyšší súd zase koncom uplynulého roka zamietol sťažnosť Bombica voči rozhodnutiu o jeho ponechaní vo väzbe.


Zdroj: SITA.sk - Súd s Bombicom pokračuje znaleckým dokazovaním, na rade sú odborné posudky © SITA Všetky práva vyhradené.

Covid Extrémizmus Pojednávanie Súdy
