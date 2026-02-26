|
26.2.2026
Meniny má Viktor
|Denník - Správy
Nadácia COOP Jednota pomohla Fakultnej nemocnici v Trnave
Nadácia COOP Jednota darovala Fakultnej nemocnici Trnava finančný príspevok vo výške 10 000 eur na zakúpenie odsávacej morcelačnej jednotky Piraňa pre potreby Urologickej kliniky.
26.2.2026 (SITA.sk) - Nadácia COOP Jednota darovala Fakultnej nemocnici Trnava finančný príspevok vo výške 10 000 eur na zakúpenie odsávacej morcelačnej jednotky Piraňa pre potreby Urologickej kliniky. Symbolický šek bol slávnostne odovzdaný v stredu 21. januára 2026 v priestoroch nemocnice.
Zdroj: SITA.sk
Moderný prístroj pre rýchlejší a šetrnejší zákrok
Dlhodobá pomoc regiónom Slovenska
Zdroj: SITA.sk
