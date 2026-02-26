Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

26. februára 2026

Inšpektorát práce si posvietil na nelegálne zamestnávanie a zistil desiatky porušení, Tomáš chystá legislatívne zmeny – VIDEO


Národný inšpektorát práce si posvietil na nelegálne zamestnávanie v agentúrach dočasného zamestnávania. Počas ...



26.2.2026 (SITA.sk) - Národný inšpektorát práce si posvietil na nelegálne zamestnávanie v agentúrach dočasného zamestnávania. Počas mimoriadnej celoslovenskej akcie inšpektori skontrolovali 84 agentúr a podľa predbežných zistení v polovici zaznamenali podozrenia z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) o tom informoval vo štvrtok na tlačovej konferencii.


Mimoriadna kontrolná akcia sa uskutočnila od 17. do 21. februára a nasadených do nej bolo takmer 100 inšpektorov. Kontroly vykonali v 84 agentúrach dočasného zamestnávania a na 333 pracoviskách. Ako priblížil minister práce, podľa predbežných informácií zaznamenali podozrenia z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce zatiaľ v 42 subjektoch a týkalo sa to 111 osôb.

Nelegálna práca aj fiktívni živnostníci


"Išlo o zistenia nelegálnej práce, nelegálneho zamestnávania, išlo o fiktívnych živnostníkov a aj o nelegálne zamestnávanie pracovníkov z takzvaných tretích krajín," dodal Tomáš s tým, že zistenia kontrol budú ďalej vyhodnocovať.

Prízvukoval, že takéto celoplošné kontrolné akcie bude inšpektorát práce vykonávať na pravidelnej báze a zapojiť plánujú aj policajné zložky. "Cieľom je ochrana pracovnej sily na Slovensku. Chceme, aby sa čo najviac slovenských občanov dostalo k legálnej práci a zároveň, aby sa všetci zamestnanci dostali k dôstojným pracovným podmienkam," uviedol Tomáš.

Reakciami budú legislatívne zmeny


Dodal, že na zistenia z kontrol bude rezort reagovať legislatívnymi zmenami. Jednou z prvých zmien, ktorú chce rezort práce navrhnúť je, aby agentúry dočasného zamestnávania predkladali správy o umiestňovaní svojich pracovníkov na mesačnej alebo kvartálnej báze, a nie len raz ročne, ako je to v súčasnosti.

Národný inšpektorát práce priblížil aj výsledky minuloročných kontrol. „Vlani inšpektori vykonali takmer 17 000 kontrol a skontrolovali takmer 32 000 fyzických osôb. Odhalili takmer 700 nelegálne zamestnávaných subjektov a 1211 nelegálne pracujúcich osôb. Inšpektoráty vlani navrhli dovedna 701 pokút v celkovej výške takmer 2,9 milióna eur," informovala generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Alena Zvarová Bašistová.


Zdroj: SITA.sk - Inšpektorát práce si posvietil na nelegálne zamestnávanie a zistil desiatky porušení, Tomáš chystá legislatívne zmeny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Agentúry Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Nelegálna práca Nelegálne zamestnávanie
