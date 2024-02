Nadácia Milana Šimečku pozýva ministerku Šimkovičovú na ich podujatia a aktivity, zabudla ich spomenúť pri vymenúvaní dotácií

Transparentnosť vo financovaní

Vyššia kontrola štátu nad fondami

8.2.2024 (SITA.sk) - Nadácia Milana Šimečku pozýva ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú SNS ) na ich podujatia a aktivity. Tie podľa riaditeľky nadácie Veroniky Fishbone Vlčkovej pri technickom vymenúvaní dotácií zabudla ministerka spomenúť.„Prostredníctvom nich môže zažiť prijímajúcu atmosféru a rozmanitú kultúru, ktorá obohacuje a rešpektuje jedinečnosť každého človeka," uviedla Vlčková v reakcii na vyjadrenia ministerky zo 7. februára.„Veľmi pekne ďakujeme ministerke kultúry za záujem o naše aktivity, ktoré sme v roku 2023 hradili aj z verejných zdrojov," vyhlásila riaditeľka nadácie a priblížila, že všetky sú transparentne zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.„V nadácii sme hrdí na každú jednu z nich. Za tieto verejné zdroje sme napríklad zorganizovali najväčší multižánrový multikultúrny festival na Slovensku a viac ako 50 aktivít, ktoré cez umenie dávajú hlas cudzincom na Slovensku a dávajú tak priestor na spoznávanie našich nových susedov pre lepšie vzájomné porozumenie a spolužitie," priblížila Vlčková a pokračovala, že z týchto zdrojov financovali aj aktivity pre vyše 4 000 študentov a učiteľov, aby vedeli lepšie pracovať s predsudkami, prejavmi nenávisti či diskriminácie a vytvárali tým v triedach prijímajúcu atmosféru.„Nadáciu Milana Šimečku založili priatelia disidenta Milana Šimečku krátko po jeho náhlej smrti v roku 1991. Dnes by sme povedali, že pochádzali z rôznych ideologických táborov, oni ju spolu založili, aby sa jeho odkaz šíril aj naďalej. V nadácii pokračujeme práve v jeho myšlienkach a zasadzujeme sa o to, aby Slovensko bolo otvorenou krajinou, ktorej záleží na ľudských právach a odmieta nenávisť," uzavrela riaditeľka nadácie.Do Národnej rady SR boli podané poslanecké návrhy na legislatívne zmeny týkajúce sa financovania verejnoprávnych umeleckých fondov. Informovala o tom ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). To, že chcú vyššiu kontrolu fondov zo strany štátu, považuje ministerka za prirodzené vzhľadom na to, že ide o verejné prostriedky.„Štát by mal mať vyššiu kontrolu nad týmito fondmi, čo doteraz nebolo možné, pretože ministerstvo kultúry len nejakým spôsobom presunulo financie a potom jednotlivé fondy si ich rozdeľovali podľa vlastného uváženia. A práve toto chceme, aby už takto nefungovalo," vysvetlila šéfka rezortu kultúry. Ministerka okrem iného poukázala napríklad na to, že Nadácia Milana Šimečku dostala z Fondu na podporu umenia v minulom roku 18-tisíc a 15-tisíc eur.Ďalšie prostriedky podľa Šimkovičovej nadácia dostala aj z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, rovnako spomenula aj dotáciu z ministerstva kultúry . Len za minulý rok podľa ministerky dostala Nadácia Milana Šimečku dohromady bezmála 70-tisíc eur.