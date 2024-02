Premiér Fico plne podporuje ministerku Šimkovičovú, osobne sa chce zapojiť do „súboja“ proti jej prípadnému odvolávaniu z funkcie

8.2.2024 - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) má plnú podporu predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ).Ako ďalej premiér uviedol v pléne parlamentu počas Hodiny otázok, ministerku kultúry súčasná koalícia „nepochybne" podrží. Narážal tak na jej prípadné odvolávanie z funkcie ministerky, ktoré iniciuje hnutie Progresívne Slovensko . Progresívci už dodali potrebné podpisy na jej odvolanie do podateľne.„Veľmi sa teším na ten súboj, do ktorého sa prídem aj ja osobne zapojiť," avizoval. Fico je toho názoru, že ministerka kultúry má normálne, zdravé, slovenské názory, ktoré Slovensko potrebuje.„To nie je človek, ktorý sa klania mimovládnym organizáciám, ktoré vás vytvorili. To nie je človek, ktorý vytvára tretiu toaletu pre ľudí, ktorí nevedia, či sú takí, alebo onakí," adresoval opozícii.