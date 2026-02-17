Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Nadácia SPP spúšťa grantový program „Športuj aj Ty!“. Požiadať o podporu môžu aj kluby z vášho regiónu


Tagy: Grantový program PR Šport Športuj aj ty!

Nadácia SPP vyhlasuje ďalší ročník grantového programu "Športuj aj Ty!", v rámci ktorého rozdelí 200 000 eur na podporu pohybu a športu detí naprieč Slovenskom. Cieľom je podpora zdravého životného štýlu, ...



gettyimages 1167733901 676x451 17.2.2026 (SITA.sk) - Nadácia SPP vyhlasuje ďalší ročník grantového programu "Športuj aj Ty!", v rámci ktorého rozdelí 200 000 eur na podporu pohybu a športu detí naprieč Slovenskom. Cieľom je podpora zdravého životného štýlu, sprístupnenie športových a rekreačných aktivít, ako aj podpora športových podujatí v regiónoch. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 eur. Organizácie môžu svoje projekty predkladať elektronicky do 16. marca 2026.


Program "Športuj aj Ty!" je určený organizáciám, ktoré pracujú s deťmi a mládežou vo veku 6 – 18 rokov a deťmi a mládežou so zdravotným znevýhodnením vo veku 6 – 26 rokov, a vytvárajú im podmienky na pravidelný pohyb – od tréningov a sústredení až po turnaje či lokálne športové stretnutia. Maximálna výška podpory je 5 000 eur, čo umožňuje podporiť široké spektrum aktivít – aj takých, ktoré nepotrebujú veľké rozpočty, ale vedia priniesť veľký efekt v komunitách.

"Šport nie je len o medailách a plných tribúnach. Je najmä o pohybe, radosti a zdravých návykoch, ktoré si deti nesú do života. Práve preto chceme podporovať športové kluby a aktivity, ktoré majú obrovskú hodnotu ako pre deti, tak aj pre rodiny a regióny. Keď im vytvoríme dobré podmienky, športovci sa môžu sústrediť na výkon – a tréneri na to, čo je najdôležitejšie: viesť deti k pohybu," uviedla Zlatica Vargová, správkyňa Nadácie SPP.

Grantový program už v minulosti pomohol zrealizovať podujatia, ktoré by bez cielenej podpory vznikali len ťažko. V roku 2025 sa napríklad podarilo s podporou Nadácie SPP zrealizovať športovo-tanečné vystúpenie pre mladých ľudí "7 cností", ktoré zorganizovala Muzikálová akadémia. Projekt kombinoval pohyb, tanec a divadelné umenie, pričom sa zameral na hodnoty ako tímový duch, fair play, odhodlanie a pokora. Podarilo sa tiež podporiť Cornhole turnaj pre školy v Považskej Bystrici, ktorého cieľom bolo predstaviť nový šport cornhole žiakom základných škôl a podporiť ich záujem o jeho pravidelné hranie prostredníctvom organizácie turnaja. Podporu v ostatnom ročníku získal aj projekt Trenčín inline 2025, ktorý sa snaží udržať tradíciu korčuliarskych a kolobežkových pretekov v meste. Podujatie bolo určené pre všetky vekové kategórie, najmä pre deti a mládež, a konalo sa za symbolické štartovné.

Žiadosti o podporu je možné predložiť od 16. februára do 16. marca 2026, a to elektronicky, prostredníctvom registračného formulára v online systéme na https://nadaciaspp.eprojekty.sk. Nadácia SPP týmto pokračuje v dlhodobej podpore verejnoprospešných projektov, ktoré rozvíjajú šport, talent a zdravý životný štýl vo všetkých regiónoch Slovenska.

Presné podmienky a všetky bližšie informácie o grantovom programe nájdete webstránke Nadácie SPP: Grantový program Športuj aj Ty! - Nadácia SPP.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nadácia SPP spúšťa grantový program „Športuj aj Ty!“. Požiadať o podporu môžu aj kluby z vášho regiónu © SITA Všetky práva vyhradené.

