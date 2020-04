Stredoškolské internáty v Trenčíne a Prievidzi budú slúžiť na doliečenie pacientov s COVID-19

Internáty budú určené na doliečenie pacientov

Rozšíria odberové miesta

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Stredoškolské internáty v Trenčíne a Prievidzi odporučil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) na doliečenie ľahších stavov pacientov s ochorením COVID-19. Po zasadnutí Štábu pre krízové situácie TSK o tom informoval župan Jaroslav Baška. Na zasadnutí štábu odznela aj informácia, že počet odberných miest v Trenčianskom kraji sa po Veľkej noci rozšíri na päť.Hlavnou témou zasadnutia krízového štábu bolo odľahčenie lôžok pre ťažké stavy počas očakávaného vrcholu pandémie.Župa vybrala dva školské internáty, ktoré sú kapacitne vhodné na doopatrovanie ľahších stavov pacientov s ochorením COVID-19."Je to internát Strednej športovej školy v Trenčíne a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi. Chod a fungovanie internátov plánujeme personálne zabezpečiť prostredníctvom študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, pedagógov našich stredných zdravotníckych škôl, prípadne súčasnými maturantmi či opatrovateľkami, vychovávateľkami alebo ďalšími dobrovoľníkmi," priblížil podrobnosti predseda TSK Jaroslav Baška.Po Veľkej noci by sa počet miest na odoberanie vzoriek k testovaniu na korovanírus mal v Trenčianskom kraji rozšíriť na päť."K testovaniu Fakultnou nemocnicou Trenčín, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Trenčín a Nemocnicou s poliklinikou Považská Bystrica sa pridá aj Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Piate odberné miesto bude zriadené po dohode medzi župnou Nemocnicou s poliklinikou Myjava s Nemocnicou v Novom Meste nad Váhom," informoval tlačový odbor Úradu TSK.