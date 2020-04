Koronavírus: Slovensko má rekord v testoch, maturity prebehnú inak a Česko zrýchlilo otváranie obchodov (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

21:42 Vo Francúzsku už ochoreniu Covid-19 podľahlo 21 856 ľudí, ich počet sa za posledných 24 hodín zvýšil o 516. Testy potvrdili aj 1653 nových prípadov a ich počet v krajine tak už od začiatku pandémie stúpol na 161 530. 21:15 Polovica úmrtí na nový koronavírus v Európe pripadá na opatrovateľské domovy. Upozornil na to regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu a situáciu zároveň označil za „nepredstaviteľnú tragédiu“. Hans Kluge počas štvrtkového brífingu skonštatoval, že sa objavuje „hlboko znepokojujúci obraz“ dopadu ochorenia Covid-19 na zariadenia dlhodobej starostlivosti o seniorov, kde sa starostlivosť „často notoricky zanedbáva“. Pracovníci v takýchto zariadeniach sú podľa Klugeho často prepracovaní a nedostatočne zaplatení. Vyzval preto, aby dostali dostatok ochranných pomôcok a tiež viac podpory, pričom ich označil za „neospevovaných hrdinov“ pandémie. Kluge zároveň upozornil, že i keď sa zdá, že epidémie v niektorých európskych krajinách sa stabilizujú alebo ustupujú, pandémia je ešte ďaleko od konca. 20:54 Ozbrojené sily SR na testovania v osade Bystrany pilotne zaradili efektívnejšiu metódu zisťovania potenciálne nakazených v populácii osady – bezkontaktné meranie teploty termokamerou.

20:38 Francúzsko chce čoskoro na koronavírus testovať až 700-tisíc ľudí za týždeň. Stať by sa tak malo od 11. mája, keď krajina začne s uvoľňovaním obmedzení zavedených v súvislosti s pandémiou. V súčasnosti je Francúzsko schopné otestovať približne 200-tisíc ľudí za týždeň, povedal vo štvrtok poslancom riaditeľ francúzskeho úradu verejného zdravotníctva Jérôme Salomon. Podľa jeho slov bude stratégia uvoľňovania reštrikcií zahŕňať testovanie všetkých osôb s príznakmi ochorenia Covid-19. „Osobitné tímy budú tiež vyhľadávať ľudí, s ktorými mohli prísť nakazení do kontaktu. Osoby infikované vírusom umiestnia do domácej karantény alebo do karantény vo vyčlenených zariadeniach, napríklad hoteloch. Opatrenia ako dodržiavanie sociálnych odstupov či práca z domu ostanú zachované ešte ‚niekoľko mesiacov‘,“ povedal Salomon. Minister financií Bruno Le Maire zároveň vyjadril nádej, že väčšina obchodov a prevádzok bude môcť opäť privítať zákazníkov od 11. mája. Výnimku budú predstavovať reštaurácie a kaviarne. Francúzsko je jednou z krajín, ktoré kríza okolo koronavírusu zasiahla najviac. Obmedzujúce opatrenia tamojšia vláda zaviedla 17. marca. 20:22 YouTube odstraňuje videá s informáciami, ktoré sú v priamom rozpore s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) súvisiacimi s koronavírusom. Služba, ktorú vlastní Google, uviedla, že odstráni všetko, čo bude považovať za „medicínsky nepodložené“.

20:01 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa zúčastnil štvorhodinového videosummitu so všetkými lídrami Európskej únie.

19:46 Vo Veľkej Británii už nový koronavírus zabil 18 738 ľudí, ich počet sa za posledných 24 hodín zvýšil o 638. Na ochorenie Covid-19 pozitívne otestovali ďalších 4583 ľudí a celkovo tak už v krajine od začiatku pandémie potvrdili 138 078 prípadov. 19:31 Nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré sa týka plošného zákazu nakupovania pre dôchodcov mimo vyhradených hodín, považuje ombudsmanka Mária Patakyová za neprimerané. Žiada preto vládu o nápravu. 19:16 Počet prípadov koronavírusu v Rusku prekročil 60-tisíc. Vo štvrtok miestne úrady zaregistrovali 4774 nových prípadov a celkový počet nakazených sa tak vyšplhal na 62 773. Oficiálny počet obetí stúpol na 555, pričom od stredy pribudlo 42 mŕtvych. 19:07 Riešenie, ktoré prijal parlament v súvislosti s nájmami pri povinne zatvorených prevádzkach, nie je podľa Ministerstva hospodárstva SR konečné. 18:48 Česká vláda zrýchlila otváranie obchodov a prevádzok. Ako informuje Česká televízia, v pondelok môžu otvoriť obchody do 2500 metrov štvorcových s vlastným vchodom, posilňovne či autoškoly. 18:34 V Taliansku už ochoreniu Covid-19 podľahlo 25 549 ľudí, ich počet sa za posledných 24 hodín zvýšil o 464. Testy potvrdili aj 2646 nových prípadov a ich počet v krajine tak už od začiatku pandémie stúpol na 189 973.

18:00 V Španielsku sa za posledných 24 hodín zvýšil počet obetí o 440 na 22 157. Potrdených prípadov ochorenia Covid-19 už majú 213 024. 17:33 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od stredy zasielajú žiadateľom o príspevky v rámci prvej pomoci na účet schválené peniaze. Vyplatili už vyše 2,5 mil. eur 4 636 žiadateľom. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Veronika Husárová. Od 6. apríla zaevidovali úrady práce vyše 36-tisíc žiadostí o príspevky. Po spracovaní pripravili na podpis žiadateľom vyše 6-tisíc dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci prvého opatrenia. Ďalších takmer 16-tisíc dohôd pôjde SZČO, ktoré v rámci druhého opatrenia požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu. V treťom opatrení spracovali prvých 30 dohôd. Ďalšie tisícky žiadostí úrady priebežne odosielajú na podpis žiadateľom poštou alebo do elektronickej schránky. Ako uviedla Husárová, v niektorých prípadoch pre skrátenie času vychádzajú v ústrety žiadateľom, ktorí chodia podpisovať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody príslušný úrad následne zverejní v Centrálnom registri zmlúv a nasledujúci deň žiadateľovi zašle na účet peniaze. 17:15 Predseda združenia samosprávnych krajov – SK8 Jozef Viskupič (OĽaNO) víta rozhodnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), že maturity tento rok nebudú. Ako agentúru SITA ďalej informoval, župy, ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl na Slovensku, považujú rozhodnutie vykonať maturity administratívne formou aritmetického priemeru známok za vecne správne a v tejto situácii za najlepšie riešenie. „Ministerstvo týmto rozhodnutím prijalo návrhy Združenia samosprávnych krajov – SK8, ktoré presadzovalo práve tento spôsob riešenie tohtoročných maturít,“ poznamenal Viskupič.

16:57 Grécka vláda predĺžila opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu do 4. mája. Vypršať mali 27. apríla. Obmedzenia sa dotkli takmer všetkých hospodárskych aktivít v krajine. Hovorca vlády Stelios Petsas vo štvrtok povedal, že ich počas mája a júna postupne uvoľnia. Začiatkom budúceho týždňa by mal premiér Kyriakos Mitsotakis oznámiť plány, ako chcú otvárať obchody.

Grécko zaviedlo obmedzenia už na začiatku šírenie vírusu, vďaka čomu si udržalo počet úmrtí na nízkej úrovni. Klesá aj počet chorých, ktorí potrebujú pľúcne ventilátory. Balkánsky štát v stredu hlásil, že tam za uplynulých 24 hodín nepribudol ani jeden nový prípad nákazy, čo sa stalo prvý raz od marca.

16:39 Avizovaný projekt ministerstva školstva „Teleškola“ sa neuskutoční tak, ako bolo pôvodne predstavený. Uviedol to dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) na svojej tlačovej besede. Priznal zároveň, že termín spustenia projektu nie je nateraz známy. Riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Miroslava Hapalová v stredu 22. apríla po tlačovej konferencii uviedla, že uvedený projekt z hľadiska finančnej nákladnosti do konca tohto školského roka spustený nebude.

16:23 Európska lieková agentúra (EMA) varovala krajiny únie, že lieky proti malárii, ktoré sa využívajú ako experimentálne liečivá proti novému koronavírusu, majú potenciálne nebezpečné vedľajšie účinky, vrátane záchvatov a srdcových problémov.

16:11 Taliansko začne od leta testovať potenciálnu vakcínu proti koronavírusu. Informovalo o tom európske konzorcium pod vedením talianskeho farmaceutického koncernu ReiThera, ktorý v spolupráci s mníchovskou spoločnosťou Leukocare a bruselskou firmou Univercells očkovaciu látku vyvíja.

15:50 V Afrike za uplynulý týždeň stúpol počet infikovaných novým koronavírusom o 43 percent. Vo štvrtok o tom informoval šéf Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb John Nkengasong. Dodal, že Afrika má „veľmi, veľmi obmedzené“ testovacie kapacity a nárast prípadov bude zrejme oveľa vyšší. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nedávno varovala, že z Afriky sa môže stať ďalšie epicentrum pandémie. COVID-19 tam môže zabiť až 300-tisíc osôb a 30 miliónov ľudí sa môže dostať do stavu „zúfalej chudoby“. Nkengasong vyhlásil, že kontinent ešte má šancu na odvrátenie takejto situácie, pritom najdôležitejšie je práve testovanie obyvateľov. Podľa Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb na kontinente do štvrtka zaregistrovali celkovo 25 937 infikovaných, 1242 mŕtvych a 6534 pacientov sa uzdravilo. 15:33 Kým vlani rástli daňovo-odvodové príjmy o 5,7 %, pandémia koronavírusu a jej následky ich v tomto roku stiahnu k mínus 6,9 %. Vyplýva to z aktuálnej daňovej prognózy z dielne Inštitútu finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR. Daňové a odvodové príjmy budú v tomto roku nižšie o 3,1 mld. eur oproti predchádzajúcej prognóze z februára. Neistotu spojenú s vývojom aktuálnej recesie inštitút preniesol aj do alternatívnych scenárov. V prípade horšieho vývoja môže byť pokles príjmov v tomto roku ešte výraznejší, a to až o 3,7 až 4,2 mld. eur. 15:16 Americký prezident Donald Trump podpísal výkonné nariadenie, ktorým dočasne zastavil schvaľovanie takzvaných zelených kariet, teda povolení na trvalý pobyt v USA. Opatrenie, ktoré zahŕňa viacero výnimiek, bude trvať 60 dní a následne ho možno predĺžiť, uviedol prezident. Cieľom opatrenia je chrániť pracovné miesta Američanov v rámci ekonomiky zasiahnutej pandémiou koronavírusu. „Toto zabezpečí, že nezamestnaní Američania budú prvými v rade na pracovné miesta, keď sa naša ekonomika opätovne rozbehne,“ vysvetlil Trump počas brífingu v Bielom dome. Kritici však prezidenta obviňujú, že využíva pandémiu na presadenie svojich dlhodobých radikálnych zámerov v oblasti imigračnej politiky. Nariadenie zastavuje aj lotériu Diversity Visa Lottery, v rámci ktorej USA prideľujú povolenie okolo 50-tisíc náhodným uchádzačom ročne. Nariadenie sa netýka tých, ktorí chcú pracovať v Spojených štátoch ako lekári, zdravotné sestry alebo iní zamestnanci v zdravotníckom systéme. Státisícom sezónnych pracovníkov bude vstup do USA rovnako povolený. Americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP 15:04 Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje, ako je to s liekmi na ochorenie Covid-19. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

14:46 Obmedzenie cestovania a pokles turizmu v dôsledku pandémie nového koronavírusu si v Thajsku užívajú morské živočíchy. Tie sa začínajú objavovať v populárnych destináciách, ktoré obyčajne bývajú plné turistov.

Thajský Úrad národných parkov zverejnil video z dronu, ktorý v plytkých vodách pri ostrove Ko Libong zachytil 30-členné stádo dugongov morských (Dugong dugong). Tieto plaché morské cicavce, ktoré dorastajú do dĺžky 3,4 metra, sa kŕmili morskou trávou a z času na čas vyplávali na povrch, aby sa nadýchli.

14:32 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak informoval na tlačovom brífingu, že vydal usmernenie, aby dôchodcovia nevychádzali z domovov sociálnych služieb a iných zariadení. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba v tomto smere vyzval hlavného hygienika Jána Mikasa, aby vydal opatrenie, ktoré obmedzí pohyb seniorov v zariadeniach.

13:50 Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL). Žiada preto vládu o väčšiu podporu súčasnej infraštruktúry primárnej zdravotnej starostlivosti.

13:33 Ekonomika eurozóny sa podľa prieskumu agentúry IHS Markit zmenšuje medzikvartálne o 7,5 percenta pre obmedzenia uvalené vládami v snahe zastaviť pandémiu koronavírusu. Index nákupných manažérov (PMI) eurozóny, ktorý agentúra zostavuje, v apríli klesol na historické minimum 13,5 bodu z marcovej úrovne 29,7 bodu, ktorá už tiež bola rekordne nízka. Index nákupných manažérov IHS Markit zostavuje už 20 rokov. Doteraz bol index najnižšie počas globálnej finančnej krízy v roku 2009, kedy však klesol len na 36,2 bodu.

„Zdá sa, že v druhom kvartáli bude rekordne prudký pokles,“ povedal hlavný ekonóm agentúry IHS Markit Chris Williamson. Dodal, že podľa terajšieho tempa sa ekonomika eurozóny medzikvartálne zmenší o 7,5 percenta. Hlavnú ťarchu reštrikčných opatrení znáša sektor služieb. Priemyslu sa však sotva darí lepšie, keďže reštrikcie spôsobili kolaps globálneho dopytu a obrovské narušenie dodávateľského reťazca. Niektorí ekonómovia očakávajú, že nezamestnanosť v eurozóne stúpne z úrovne 7,3 percenta vysoko nad hranicu 10 percent.

13:10 Maturity v roku 2020 nebudú, žiakom učitelia spriemerujú koncoročné známky 13:06 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začalo s realizáciou štvrtého opatrenia zameraného na pomoc zamestnancom, zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO).

12:53 V Česku sa Veľká noc negatívne nepodpísala na vývoji epidémie. Ako informoval na Twitteri minister zdravotníctva Adam Vojtěch, podiel pozitívnych prípadov k počtu urobených testov neustále klesá. „Epidemiologická situácia je pozitívna a môžeme sa ďalej postupne vracať k normálnemu životu,“ dodal. Foto: twitter.com 12:42 Občianske združenie Seniori Slovenska ostro prostestuje proti skráteniu nákupných hodín a zákazu nakupovania mimo týchto hodín ako aj obmedzenia nákupných dní. Toto diskriminačné opatrenie hrubým spôsobom porušuje Deklaráciu ľudských práv ako aj Ústavu SR. Je nepochopiteľné, že od stredy 22. apríla keď nastalo pomerne široké uvoľňovanie opatrení proti korona vírusu, naopak proti seniorom boli prijaté tvrdé diskriminačné opatrenia. 12:34 Opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19 spomalili na Slovensku aj šírenie chrípky. 12:16 Nariadenia úradov o obmedzení pohybu v obchodoch majú viacero nedostatkov, tvrdí ústavný právnik Peter Kresák a kritizuje aj pokutu, ktorá hrozí v prípade nedodržania pravidiel. Tá je stanovená na sumu 20-tisíc eur. 11:47 Občianska iniciatíva zameraná na pomoc zdravotníkom Kto pomôže Slovensku k dnešnému dňu vyzbierala viac ako milión eur. Informáciu zverejnila iniciatíva na svojej internetovej stránke. Vďaka tomu zabezpečila ochranné pomôcky a vybavenie pre „prvú líniu“ boja proti pandémii. Iniciatíva doteraz venovala osobám prvého kontaktu viac ako 262-tisíc párov rukavíc, 30-tisíc rúšok či 92-tisíc chirurgických rúšok. Z celkovo vyzbieranej sumy použila iniciatíva na nákup zdravotníckych pomôcok vyše 948-tisíc eur. Iniciatíva zabezpečila organizáciám aj respirátori, dezinfekciu na ruky, operačné čiapky, ochranné štíty či okuliare. Do nákupu, balenia, triedenia a rozvozu životchrániacich pomôcok sa bez nároku na odmenu zapojili stovky „runnerov“, ktorí požadované pomôcky doručili do 320 miest a obcí po celom Slovensku. O pomoc zatiaľ požiadalo 300 nemocníc, 728 ambulancií, 304 zariadení sociálnych služieb, 163 záchranných služieb a 34 lekární. Iniciatíva podporuje aj občianske združenia, firmy či ľudí v teréne. Celkovo poskytli k dnešnému dňu pomoc so zdravotníckym vybavením 6 340-krát. 11:33 Čína hlási 10 nových prípadov nového koronavírusu, čo je o 20 menej ako v predchdzajúci deň. V krajine už ochoreniu Covid-19 podľahlo 4632, ale za posledný deň opäť nehlásili žiadnu obeť 11:15 Zhruba 50 % nemeckých firiem v súčasnosti využíva skrátené úväzky, ďalších 18 % počíta s prepúšťaním zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informoval vo štvrtok ekonomický inštitút Ifo. 10:54 Negatívne dôsledky koronakrízy naplno pociťuje aj Sociálna poisťovňa, štát jej od januára poslal 370 miliónov eur.

Sociálna poisťovňa pociťuje výrazný pokles príjmov. Ak nepomôže štát, nebude mať z čoho vyplácať dávky

10:39 Vo Veľkej Británii vo štvrtok odštartovali klinické testy novej vakcíny na koronavírus.

10:13 V súvislosti s novým koronavírusom je na Slovensku hospitalizovaných 265 ľudí, z toho u 80 sa ochorenie Covid-19 potvrdilo. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je aktuálne osem pacientov, jeden je na umelej pľúcnej ventilácii. 10:05 Najviac potvrdených prípadov nového koronavírusu za posledný deň pribudlo v Košickom kraji – 21. V Nitrianskom kraji ich pribudlo 16 a v Bratislavskom aj Prešovskom kraji po 11.

10:00 Z ochorenia Covid-19 sa na Slovensku vyliečili ďalší štyria pacienti a ich počet sa tak zvýšil na 288. 9:56 V stredu na Slovensku otestovali 4772, čo je najviac za deň od začiatku pandémie. 9:53 Počet potvrdených prípadov na Slovensku sa za posledný deň zvýšil o 81 na 1326. Pribudlo aj jedno úmrtie a tak počet obetí s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 stúpol na 15. 9:44 V Česku sa počet vyliečených pacientov prehupol cez 2000 a je ich už 2002. Ako informuje ministerstvo zdravotníctva, celkovo už urobili 195 725 testov, v stredu ich pribudlo 8807, čo je rekord za jediný deň od začiatku pandémie. Ochoreniu Covid-19 už podľahlo 210 ľudí. Denný počet testov na ochorenie Covid-19 za posledných 14 dní v Česku. Foto: onemocneni-aktualne.mzcr.cz 9:32 Slovenská pošta od štvrtka 23. apríla poskytuje poštové služby v štandardnom režime na celom území Slovenska. 9:23 Akciový trh v USA v stredu posilnil. K širokému zotaveniu po dvoch dňoch strát prispeli najviac technologické firmy. Energetický sektor rástol spolu s vyššími cenami ropy, ktoré sa v pondelok prepadli na historické dno. Investori stále počítajú s prudkým poklesom ekonomiky vzhľadom na karanténne opatrenia v boji s pandémiou koronavírusu. K optimizmu na druhej strane prispievajú plány na postupné otváranie ekonomiky v čase, keď nové prípady nákazy pribúdajú pomalším tempom. Index S&P 500 posilnil o 2,3 % na 2 799,31 bodu, Dow Jones o 2 % na 23 475,82 bodu a Nasdaq o 2,8 % na 8 495,38 bodu. 9:11 Päťdesiatpäťročná Deb Siggins už ušila stovky rúšok s rôznymi vzormi. „Mojím cieľom bolo ušiť sto rúšok pre nemocnicu, no potom ich chceli aj priatelia a rodina a rozpútalo sa úplne šialenstvo,“ uviedla.

* Počet prípadov nákazy koronavírusom dosiahol v Rusku k štvrtkovému ránu 57.999. Nákaze podľahlo 513 ľudí a 4420 pacientov sa uzdravilo, informovali tamojšie úrady.

* Južná Kórea hlásila vo štvrtok ďalší jednociferný počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Šírenie vírusu pomohli pribrzdiť prísne nariadenia sociálneho odstupu a rozsiahle karanténne opatrenia, píše juhokórejská tlačová agentúra Jonhap. * Svetová bejzbalová a softbalová konfederácia (WBSC) rozhodla o odložení majstrovstiev sveta v softbale mužov v novozélandskom Aucklande na rok 2022. * Počet osôb infikovaných novým druhom koronavírusu sa v Nemecku podľa najnovších informácií Inštitútu Roberta Kocha (RKI) vo štvrtok zvýšil o 2352 na 148.046. Píše o tom agentúra Reuters. * FC Watford je ďalší klub anglickej futbalovej Premier League, ktorý pristúpil k odkladu platov hráčov. Na svojej webovej stránke informoval, že futbalisti si uvedomujú negatívny dopad koronakrízy a s odložením súhlasili. Detaily dohody nie sú známe. * Stephen Hawking, darovala jeho rodina nemocnici v Cambridgei, kde už medzičasom pomáha pacientom nakazeným novým koronavírusom SARS-CoV-2. Pľúcny ventilátor, ktorý posledných päť rokov pred svojou smrťou používal britský vedec Hawking, darovala jeho rodina nemocnici v Cambridgei, kde už medzičasom pomáha pacientom nakazeným novým koronavírusom SARS-CoV-2.

* Od štvrtka 23. apríla sú pendleri povinní pri vstupe na Slovensko predložiť na hraničnom priechode „Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania“.