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25. septembra 2026
Ruský útok na Kyjev zabil 14-ročného chlapca a zranil 14 ľudí
Medzi zranenými je aj 9-ročný chlapec. Štrnásťročný chlapec zahynul a najmenej 14 ľudí utrpelo zranenia pri piatkovom ruskom útoku na Kyjev. Ako referuje spravodajský web Kyiv ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Medzi zranenými je aj 9-ročný chlapec.
Štrnásťročný chlapec zahynul a najmenej 14 ľudí utrpelo zranenia pri piatkovom ruskom útoku na Kyjev. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovali o tom tamojšie úrady.
Letecký poplach vyhlásili v ukrajinskej metropole približne o 4:30 miestneho času pre hrozbu raketového útoku. O dvadsať minút neskôr úrady varovali, že smerom k mestu letia aj ruské drony. Ruský dron zasiahol 16-poschodový obytný dom v centre Kyjeva, pričom zahynul 14-ročný chlapec a sedem ľudí utrpelo zranenia.
Ruské drony poškodili v Kyjeve komerčnú budovu aj ďalší objekt. Pri jednom z útokov utrpel zranenia jeden človek, pričom po nočných a ranných útokoch hospitalizovali celkovo osem ľudí. Podľa kyjevskej mestskej vojenskej administratívy bolo k 10:50 miestneho času zranených najmenej 14 ľudí vrátane deväťročného chlapca.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na Kyjev zabil 14-ročného chlapca a zranil 14 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Štrnásťročný chlapec zahynul a najmenej 14 ľudí utrpelo zranenia pri piatkovom ruskom útoku na Kyjev. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, informovali o tom tamojšie úrady.
Letecký poplach vyhlásili v ukrajinskej metropole približne o 4:30 miestneho času pre hrozbu raketového útoku. O dvadsať minút neskôr úrady varovali, že smerom k mestu letia aj ruské drony. Ruský dron zasiahol 16-poschodový obytný dom v centre Kyjeva, pričom zahynul 14-ročný chlapec a sedem ľudí utrpelo zranenia.
Ruské drony poškodili v Kyjeve komerčnú budovu aj ďalší objekt. Pri jednom z útokov utrpel zranenia jeden človek, pričom po nočných a ranných útokoch hospitalizovali celkovo osem ľudí. Podľa kyjevskej mestskej vojenskej administratívy bolo k 10:50 miestneho času zranených najmenej 14 ľudí vrátane deväťročného chlapca.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na Kyjev zabil 14-ročného chlapca a zranil 14 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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