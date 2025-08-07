|
Štvrtok 7.8.2025
07. augusta 2025
Nadácia Zastavme korupciu údajne manipuluje s číslami. Susko odmieta, že by štát rezignoval na stíhanie
Nadácia Zastavme korupciu manipuluje s číslami, minister spravodlivosti Boris ...
7.8.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu manipuluje s číslami, minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) odmieta, že by štát rezignoval na stíhanie. Reagoval tak na vyjadrenie Nadácie Zastavme Korupciu.
Tá tvrdí, že zmeny v Trestnom zákone pomohli viac ako 3 000 stíhaným, odsúdeným, obžalovaným alebo podozrivým osobám, vrátane členov zločineckej skupiny sátorovcov.
Minister vysvetlil, že v prípade skutkov, ktoré už neboli trestnými činmi a išlo o ľudí, ktorí boli vo výkone trestu odňatia slobody alebo boli obvinení vo väzbe, tak je pravdou, že týmto ľuďom zanikla trestnosť činu a boli prepustení. Ako zdôraznil, ministerstvo odkomunikovalo, že týchto ľudí bolo 446 plus osem obvinených.
Pokiaľ však ide o tých ostatných, o ktorých hovorí Nadácia Zastavme korupciu, tak ide podľa slov ministra o jednotlivé skutky, kde sa stíhať neprestalo, ale došlo tam k prekvalifikovaniu trestného činu na priestupok.
„To znamená, že títo ľudia boli alebo sú aj naďalej stíhaní, ale už nie v rámci Trestného zákona ale v rámci priestupkového zákona. To sme aj hovorili, že u týchto skutkoch, ktoré majú naozaj nízku hodnotu, tak prostriedok trestného práva ako prostriedok ultima ratio, keď už zlyhajú všetky ostatné možnosti nápravy, sa má uplatňovať naozaj ako konečný prostriedok,“ uviedol Susko s tým, že v takýchto prípadoch považuje rezort spravodlivosti stíhanie v rámci priestupkového zákona ako dostatočné.
„Čiže tieto ostatné prešli vlastne pod stíhanie v rámci priestupkového zákona. A ešte raz, tá škoda v týchto prípadoch bola taká malá, že aj v prípade, ak by prešla novela pána Ódora o horalkových krádežiach, tak tie čísla by boli v zásade také isté,“ doplnil minister, ktorý preto považuje čísla Nadácie Zastavme korupciu za veľmi manipulatívne.
Ako minister vysvetlil, štatistika neuvádza, v ktorých prípadoch bolo zastavené trestné konanie z dôvodu, že sa nepreukázal čin, respektíve, v ktorých bolo zastavené, lebo bolo posunuté do priestupkového zákona.
„Považujem tieto čísla a vyhlásenie, že štát rezignoval na stíhanie, za absolútne zavádzajúce, pretože tieto skutky sa stíhajú aj naďalej, len na základe iného zákona,“ uzavrel minister. Novela Trestného zákona, ktorú presadilo ministerstvo spravodlivosti pod vedením ministra Suska, má podľa Nadácie Zastavme korupciu po roku od prijatia dramatické dôsledky.
Zmeny podľa nadácie pomohli viac ako 3 000 stíhaným, odsúdeným, obžalovaným alebo podozrivým osobám, vrátane členov zločineckej skupiny Sátorovcov. Zastavme korupciu uvádza, že na slobodu sa dostalo 446 odsúdených, stíhanie sa zastavilo v stovkách ďalších prípadov a že trest prepadnutia majetku prakticky vymizol.
„Štát v podstate rezignoval na boj proti korupcii,“ uviedol právnik nadácie Ľubomír Daňko. Počet stíhaných za prijímanie úplatku a podplácanie klesol z 224 v roku 2024 na 28 v prvej polovici 2025, počet obžalovaných zo 129 na 13.
Nadácia upozorňuje na premlčané kauzy mafie aj emisný škandál. Stíhanie sa zastavilo voči 289 osobám, ktoré spôsobili škodu presahujúcu 63 miliónov eur. Medzi nimi sú aj členovia Sátorovcov, ktorým bolo zrušené obvinenie za daňový podvod za takmer 400-tisíc eur. Premlčanie zastavilo aj emisný škandál za 47 miliónov eur či kauzu neoprávnených vratok DPH (11,5 milióna eur).
Zdroj: SITA.sk - Nadácia Zastavme korupciu údajne manipuluje s číslami. Susko odmieta, že by štát rezignoval na stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.
