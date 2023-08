Nadácia Zastavme korupciu v minulosti vyzývala Ódora na výmenu šéfa SIS, Aláč by mal prísť o funkciu

Výzva na výmenu šéfa

Prekročenie "červenej čiary"

Zločinecká skupina

17.8.2023 (SITA.sk) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč by mal prísť o funkciu. V súvislosti s obvinením voči jeho osobe to konštatuje Nadácia Zastavme korupciu Ako ďalej uvádza, premiéra Ľudovíta Ódora už pri vzniku úradníckej vlády vyzývali na výmenu šéfa tajnej služby. Dôvodom boli pochybnosti, že SIS nepomáha vyšetrovať korupciu, ale naopak vyšetrovanie brzdí.„Tieto podozrenia sú po dnešnom zásahu NAKA , ktoré malo smerovať proti bývalému aj súčasnému riaditeľovi SIS ešte silnejšie,“ konštatovala riaditeľka nadácie Zuzana Petková . Doplnila, že nadácia už pred dvoma mesiacmi pomenovala, prečo nedôveruje vedeniu SIS.Premiér Ódor podľa nej v tom čase tvrdil, že Aláča odvolá, ak prekročí červené čiary, tým malo byť zasahovanie do citlivých prípadov. Taktiež aj vynášanie informácií do prostredia politických strán.Odvtedy však nadácia v spolupráci s Investigatívnym centom Jána Kuciaka upozornila na ďalšiu skutočnosť, ktorá vyvolávala otázniky okolo Aláča. A tou je podľa nich možný konflikt záujmov, nakoľko okrem pôsobenia v SIS sedí aj v Rade úradu pre reguláciu hazardných hier.„Špičkou ľadovca je tak už len dnešná správa, že riaditeľ je podľa polície podozrivý zo založenia zločineckej skupiny. To náš len utvrdzuje v pôvodnom stanovisku, že už dávno nemal čo robiť vo vedení SIS,“ dodala Petková.Aláča obvinila polícia v súvislosti s činnosťou zločineckej skupiny, ktorá údajne sabotovala vyšetrovanie trestných káuz. Skupina podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana diskreditovala vyšetrovateľov NAKA, zbavovala zodpovednosti obvinených a skresľovala informácie. Do tejto oblasti podľa Hamrana spadá aj medializovaná správa o údajnom manipulovaní vyšetrovaní korupčných káuz z dielne SIS.