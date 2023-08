Ukrajine pravdepodobne pomohla v boji kontroverzná kazetová munícia, ruskí vojaci museli utiecť

Okupanti na úteku

Pomalšie tempo protiofenzívy

17.8.2023 (SITA.sk) - Pri oslobodení dediny Urožajne ukrajinskej armáde pravdepodobne pomohlo použitie kontroverznej kazetovej munície . Referuje o tom web spravodajskej televízie CNN. Tá zároveň zverejnila zábery z dronu, na ktorých možno vidieť desiatky ruských vojakov na úteku.Na videách vidieť, že ruskí okupanti počas úteku čelia ostreľovaniu, pričom miestami sa podľa nemenovaných expertov zdá, že by to mohla byť spomenutá kazetová munícia. Ruskí vojaci boli nútení utekať po asfaltovej ceste, keďže priľahlé polia predtým zamínovali. Rusi sa podľa ukrajinských síl vo veľkom zhromaždili aj v domoch, ktoré zasiahlo delostrelectvo.„Veľa ich tam zomrelo,“ povedal ukrajinský vojak s prezývkou Dykyj. Podotkol, že pri prestrelke boli použité mínomety a tanky, no k použitiu kazetovej munície sa nevyjadril.Videá z dronov tiež ukázali, že ukrajinský tank sa sám rúti na ruské pozície, strieľa a ťahá za sebou kábel, na ktorom boli pripevnené odmínovacie výbušniny. Keď tank náhle zabočil do strany, nálože vybuchli, čím sa zabezpečil ľahší postup ďalších ukrajinských jednotiek cez odmínovanú časť poľa.Viacerí západní predstavitelia v ostatnom období vyhlásili, že ukrajinská protiofenzíva napreduje pomalším tempom. Dykyj však tieto tvrdenia považuje za hlúposť.„Niektorí si myslia, že ponad mínové pole sa dá preletieť na metle ako v Harrym Potterovi. V skutočnom boji sa to však nestáva,“ skonštatoval ukrajinský vojak.