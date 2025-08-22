|
22.8.2025
|Denník - Správy
22. augusta 2025
Nádacia Zastavme korupciu zatiaľ nemá potvrdenú žalobu s návrhom na jej zrušenie
Tagy: mimovládna organizácia Žaloba
Nadácia Zastavme korupciu zatiaľ nedostala žiadne oficiálne vyjadrenie, či už zo súdu alebo od iného subjektu, z ktorého by vyplývalo, že na ňu bola ...
22.8.2025 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu zatiaľ nedostala žiadne oficiálne vyjadrenie, či už zo súdu alebo od iného subjektu, z ktorého by vyplývalo, že na ňu bola podaná žaloba na súd s návrhom na jej zrušenie.
Mimovládka to uviedla v stanovisku pre agentúru SITA. Návrh na zrušenie mimovládnej organizácie na súd podalo občianske združenie Právo na pravdu kontroverzného podnikateľa Zoroslava Kollára.
„Čo bolo dôvodom motivácie pána Kollára sa nevieme vyjadriť a nechceme o nich verejne špekulovať," skonštatovala nadácia.
Občianske združenie Právo na pravdu ešte v júni oznámilo, že podalo na súd návrh na zrušenie Nadácie Zastavme korupciu. Ako v tejto súvislosti informovalo, dôvodom je dlhodobé a závažné porušovanie zákona o nadáciách, ktorý jasne stanovuje, že nadácie majú slúžiť výlučne verejnoprospešnému účelu a nie politickým záujmom.
„Nadácia Zastavme korupciu podľa našich zistení dlhodobo koná v súlade s politickými marketingovými záujmami, nie s princípmi transparentnosti, verejnoprospešnosti a objektívnosti. Napriek honosnému názvu ide podľa nás o účelovo vytvorenú, nedemokratickú inštitúciu, ktorá selektívne útočí na názorových a politických oponentov, pričom mlčí pri kauzách „našich ľudí“. V podaní uvádzame aj konkrétne prípady selektívneho prístupu tejto nadácie, kde absentuje verejnoprospešný účel,“ zdôraznil Zoroslav Kollár.
Na jednej strane podľa neho nadácia hrá rolu transparentných, na druhej strane doslova organizuje „hon na čarodejnice“ všetkých nepriateľov „jediného správneho názoru“, ktorý prezentuje nadácia a jej spriaznené médiá. Práve týmto konaním môže podľa Kollára prekračovať zákonné hranice pre činnosť nadácií.
Nadácia Zastavme korupciu vtedy na sociálnej sieti v reakcii pripomenula, že Kollár sa na súde priznal k uplácaniu a k tomu, že pomáhal kryť nelegálnu výrobu cigariet. „Aj naďalej budeme bojovať proti korupcii a upozorňovať na ohrozovanie právneho štátu,“ vyhlásila nadácia.
