|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tichomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. augusta 2025
Ruský útok na Mukačevo maďarský premiér priamo neodsúdil, vyjadril podporu rokovaniam o mieri
Po ruskom útoku na mesto Mukačevo pri maďarských hraniciach maďarský premiér Viktor Orbán uviedol, že poveril ministra vnútra, aby pripravil nemocnice v Debrecíne a Nyíregyháze na prijatie zranených, ale ...
Zdieľať
22.8.2025 (SITA.sk) - Po ruskom útoku na mesto Mukačevo pri maďarských hraniciach maďarský premiér Viktor Orbán uviedol, že poveril ministra vnútra, aby pripravil nemocnice v Debrecíne a Nyíregyháze na prijatie zranených, ale „našťastie to nebolo potrebné“. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó podľa jeho slov viedol konzultácie so zástupcami maďarskej komunity v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti, ktorým maďarská vláda ponúkla pomoc. Informuje o tom web Ukrajinská pravda. Zhruba 8,5 percenta populácie Mukačeva tvorí maďarská menšina.
Maďarský premiér ruský útok na závod v Mukačeve priamo neodsúdil. Poznamenal len že „úsilie zamerané na nastolenie mieru a proces rokovaní, ktorý začal prezident Trump, musia pokračovať. Len mier!“
Svoje rozhodnutie nepomáhať ukrajinskej armáde a nepovoľovať tranzit zbraní na Ukrajinu cez maďarské územie Budapešť od začiatku ruskej vojny proti Kyjevu odôvodňuje tým, že takto chráni Zakarpatskú oblasť pred ruskými útokmi.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na Mukačevo maďarský premiér priamo neodsúdil, vyjadril podporu rokovaniam o mieri © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský premiér ruský útok na závod v Mukačeve priamo neodsúdil. Poznamenal len že „úsilie zamerané na nastolenie mieru a proces rokovaní, ktorý začal prezident Trump, musia pokračovať. Len mier!“
Svoje rozhodnutie nepomáhať ukrajinskej armáde a nepovoľovať tranzit zbraní na Ukrajinu cez maďarské územie Budapešť od začiatku ruskej vojny proti Kyjevu odôvodňuje tým, že takto chráni Zakarpatskú oblasť pred ruskými útokmi.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na Mukačevo maďarský premiér priamo neodsúdil, vyjadril podporu rokovaniam o mieri © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nádacia Zastavme korupciu zatiaľ nemá potvrdenú žalobu s návrhom na jej zrušenie
Nádacia Zastavme korupciu zatiaľ nemá potvrdenú žalobu s návrhom na jej zrušenie
<< predchádzajúci článok
Počet zranených v Mukačeve po ruskom útoku stúpol na 23
Počet zranených v Mukačeve po ruskom útoku stúpol na 23