Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tichomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. augusta 2025

Ruský útok na Mukačevo maďarský premiér priamo neodsúdil, vyjadril podporu rokovaniam o mieri


Tagy: ruský útok vojna na Ukrajine Zranení

Po ruskom útoku na mesto Mukačevo pri maďarských hraniciach maďarský premiér Viktor Orbán uviedol, že poveril ministra vnútra, aby pripravil nemocnice v Debrecíne a Nyíregyháze na prijatie zranených, ale ...



Zdieľať
belgium_europe_summit_41297 3 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Po ruskom útoku na mesto Mukačevo pri maďarských hraniciach maďarský premiér Viktor Orbán uviedol, že poveril ministra vnútra, aby pripravil nemocnice v Debrecíne a Nyíregyháze na prijatie zranených, ale „našťastie to nebolo potrebné“. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó podľa jeho slov viedol konzultácie so zástupcami maďarskej komunity v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti, ktorým maďarská vláda ponúkla pomoc. Informuje o tom web Ukrajinská pravda. Zhruba 8,5 percenta populácie Mukačeva tvorí maďarská menšina.


Maďarský premiér ruský útok na závod v Mukačeve priamo neodsúdil. Poznamenal len že „úsilie zamerané na nastolenie mieru a proces rokovaní, ktorý začal prezident Trump, musia pokračovať. Len mier!“

Svoje rozhodnutie nepomáhať ukrajinskej armáde a nepovoľovať tranzit zbraní na Ukrajinu cez maďarské územie Budapešť od začiatku ruskej vojny proti Kyjevu odôvodňuje tým, že takto chráni Zakarpatskú oblasť pred ruskými útokmi.


Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na Mukačevo maďarský premiér priamo neodsúdil, vyjadril podporu rokovaniam o mieri © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruský útok vojna na Ukrajine Zranení
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nádacia Zastavme korupciu zatiaľ nemá potvrdenú žalobu s návrhom na jej zrušenie
<< predchádzajúci článok
Počet zranených v Mukačeve po ruskom útoku stúpol na 23

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 