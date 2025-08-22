Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 22.8.2025
 Zo zahraničia

22. augusta 2025

Závod v Mukačeve pri maďarských hraniciach po ruskom útoku stále horí


Tagy: ruský útok vojna na Ukrajine

Ukrajinskí hasiči stále bojujú s požiarom v závode americkej spoločnosti Flex v Mukačeve v Zakarpatskej oblasti pri maďarských hraniciach, ktorý vo štvrtok bol terčom ruského raketového útoku. Ako informuje web ...



russia_ukraine_war_77521 1 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinskí hasiči stále bojujú s požiarom v závode americkej spoločnosti Flex v Mukačeve v Zakarpatskej oblasti pri maďarských hraniciach, ktorý vo štvrtok bol terčom ruského raketového útoku. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedla to ukrajinská štátna záchranná služba na komunikačnej platforme Telegram.


Zakarpatská oblasť: Pokračujú hasičské operácie v Mukačeve… Do hasenia požiaru a odstraňovania jeho následkov je zapojených 54 hasičov a 15 hasičských vozidiel," konštatovala záchranná služba. Na mieste pracujú aj dva hasičské vlaky železničnej spoločnosti Ukrzaliznycia.

Výsledkom útoku je 23 zranených. Šesť pacientov podľa šéfa vojenskej administratívy Zakarpatskej oblasti Myroslava Bileckého zostáva v nemocnici so zraneniami končatín, brucha a hlavy. Všetci sú v stabilizovanom stave a jeden pacient podstúpil operáciu. Ostatným zraneným poskytli ambulantnú starostlivosť, najmä pre akútne stresové reakcie, vysoký krvný tlak a ľahké zranenia.


Zdroj: SITA.sk - Závod v Mukačeve pri maďarských hraniciach po ruskom útoku stále horí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruský útok vojna na Ukrajine
