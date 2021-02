Nadal do štvrťfinále dvojhry po triumfe nad Fogninim

Španielsky tenista Rafael Nadal sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Melbournsky šampión z roku 2009 zvíťazil v osemfinále ako nasadená dvojka nad Talianom Fabiom Fogninim 6:3, 6:4, 6:2. V druhom sete otočil z 2:4.





Ďalším súperom Nadala bude víťaz súboja medzi piatym nasadeným Grékom Stefanosom Tsitsipasom a Fogniniho krajanom Matteom Berrettinim. "Proti Fogninimu som čakal náročný zápas. V tejto fáze turnaja sú už iba dobrí hráči a Fabio medzi nich určite patrí. V druhom sete som nehral dobre, prišiel som o servis, napokon som to však zvládol v troch setoch. Dokázal som vyhrať aj gemy, v ktorých som nebol presvedčivý. Podmienky v Melbourne sú iné ako v uplynulých rokoch, kurt je rýchlejší. Postup do štvrťfinále považujem za veľké pozitívum," uviedol v prvom pozápasovom rozhovore Nadal, ktorý je medzi elitnou osmičku na grandslame po 43. raz.Medvedev počas impozantnej víťaznej šnúry nenašiel premožiteľa ani na podujatí Masters 1000 v Paríži a na turnaji majstrov v Londýne. "Proti McDonaldovi som odohral skvelý zápas, na kurte som sa cítil výborne. Iba raz som stratil servis, aj to na začiatku prvého setu. Budem držať palce Andrejovi, ak totiž vyhrá, Rusko bude mať v Melbourne s určitosťou svoje zastúpenie v semifinále singla," uviedol Medvedev pre akreditované médiá.

Muži - dvojhra - osemfinále:



Andrej Rubľov (Rus.-7) - Casper Ruud (Nór.-24) 6:2, 7:6 (3) . skreč



Daniil Medvedev (Rus.-4) - Mackenzie McDonald (USA) 6:4, 6:2, 6:3