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 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Nadal sa v Las Vegas vráti na tvrdý povrch, premiérovo od ukončenia hráčskej kariéry


Tagy: Exhibícia

Španielsky tenista Rafael Nadal sa vo Vegas predstaví na exhibičnom turnaji, podrobnosti o ďalších účastníkoch a formáte podujatia zverejnia neskôr Španielska tenisová legenda Rafael Nadal sa po ...



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835950456_18394363909202189_992524582474871033_n scaled e1793102530585 676x531 27.10.2026 (SITA.sk) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa vo Vegas predstaví na exhibičnom turnaji, podrobnosti o ďalších účastníkoch a formáte podujatia zverejnia neskôr


Španielska tenisová legenda Rafael Nadal sa po svojom odchode z profesionálneho tenisu v novembri 2024 vráti na tvrdý povrch. Štyridsaťročný Španiel sa koncom februára 2027 predstaví na exhibičnom podujatí v americkom Las Vegas.

Držiteľ 22 grandslamových titulov v dvojhre vrátane štrnástich prvenstiev na Roland Garros v Paríži si vyskúša tvrdý povrch po prvý raz od ukončenia aktívnej kariéry. Podrobnosti o ďalších účastníkoch a formáte podujatia zverejnia neskôr.

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V ostatnom období si Nadal zahral na exhibícii vo svojej akadémii v Španielsku a v roku 2024 absolvoval duel v Las Vegas proti krajanovi Carlosovi Alcarazovi.

"Pamätám si, aké dojímavé bolo cítiť energiu plnej arény v takom meste, akým je Las Vegas. Teraz sa vraciam v inej životnej fáze, bez tlaku okruhu, ale s rovnakou vášňou pre tento šport. Vždy som miloval súťažiť, a hoci sa moja profesionálna kariéra skončila, ten pocit nikdy úplne nezmizne," prezradil Nadal.

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V tomto roku sa v Las Vegas konalo exhibičné podujatie, na ktorom súťažilo osem hviezd z okruhu ATP Tour a hralo sa na desať víťazných loptičiek. Prvenstvo si vybojoval brazílsky talent Joao Fonseca.


Zdroj: SITA.sk - Nadal sa v Las Vegas vráti na tvrdý povrch, premiérovo od ukončenia hráčskej kariéry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Exhibícia
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